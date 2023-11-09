影／阿金選錯杯「痛失8倍餅乾」 1個move改心意！小眼神洩內心戲
被暱稱為「阿金」的黃金獵犬在狗界智商排名第4。一隻黃金獵犬和主人玩零食杯選擇遊戲，正當牠開心一口吞選擇那一杯翻出的1塊餅乾時，主人翻開另個杯子竟有8倍餅乾。阿金發現自己選錯了，竟做出賴皮行為，最後的小眼神讓人笑翻，直呼太可愛、太犯規了。
記者徐銘穗/綜合報導
網友在X（原名Twitter）上分享該段19秒影片。影片中只見主人移動兩個藏有餅乾的紙杯，停下後阿金果斷翻開左邊的紙杯，開心享用下方藏著的1塊餅乾時，主人打開右邊的紙杯，裡面竟然有8塊、8倍的餅乾。
低著頭享用餅乾的阿金見狀定格數秒，隨即「呸」出口中的餅乾，假裝沒發生先前錯誤的選擇，改將腳掌放在右邊的紙杯上，看似一切看來都像是照著遊戲規則走。但是牠最後偷瞄主人的小眼神洩漏心中有鬼的不安，讓網友直轟真是太生動又可愛了。
黃金獵犬（阿金）在狗界智商排名第4，那有哪些狗狗比阿金更聰明呢？根據匈牙利布達佩斯大學的研究，汪星人智力前10名如下：
1.邊境牧羊犬
2.貴賓犬
3.德國牧羊犬
4.黃金獵犬
5.杜賓犬
6.喜樂蒂牧羊犬
7.拉布拉多犬
8.蝴蝶犬
9.羅威那犬
10.澳洲牧牛犬
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