遭質疑不希望藍白合　鍾沛君駁：到最後一刻都希望可以合作

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聽到「身為金溥聰子弟兵..」鍾沛君反問，「從哪裡得知我是金的子弟兵？」大學生回應，從網路資訊，鍾沛君笑回，「有些垃圾頻道要少看」。
鍾沛君繼續表示，所謂韓國瑜或柯志恩比侯友宜強，都是一些主觀臆測，畢竟不管包含各政黨、或是民間民調公司，並沒有人將這三位放在一起比較。而身為國民黨員，在7月國民黨全代會提名後，所謂的陰謀論都沒有發生，包含有支持者群體發難等等，地方山頭、黨公職都沒有這樣的反應，現在這段時間大家努力的事情是，要怎麼努力把侯友宜變成最強的候選人。
鍾沛君續指，雖然客觀事實顯示還沒有達到最強的目標，但距離投票仍有時間，完全還有再努力的空間。至於藍白合，鍾沛君說「我可以斬釘截鐵的告訴你，此時此刻到11月20日答案出來以前，我都希望藍白可以合作」。
鍾沛君說，希望藍白合作的原因是因為，現在有很多的數據顯示，藍白合起來不一定會贏，但不合一定輸；這部分當然希望跟民眾黨有合作的空間。
鍾沛君繼續說，支持者對於藍白合的反應剛好可以用節氣來分，端午之前基層非常熱絡、到中秋節開始比較少人問；郭子乾打趣，前幾天立冬要吃湯圓，現在雙方要搓湯圓；鍾沛君則笑回，立冬以來每天超過30度，「民調是冷的，但民心是熱的」，郭子乾則說，基層聲音還是很重要，後續進度要繼續看下去。
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