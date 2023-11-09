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遭質疑不希望藍白合　鍾沛君駁：到最後一刻都希望可以合作

▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／記者鄭孟晃攝影，2023.11.09）
▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／記者鄭孟晃攝影，2023.11.09）

記者邱新博／台北報導

藍白合陷入僵局，NOWnews《鄉民大學問》今邀請國民黨台北市議員鍾沛君擔任來賓，被質疑不希望藍白合，鍾沛君表示，客觀數據很清楚，藍白不合一定輸；她斬釘截鐵的表示，到11月20日最後答案揭曉前，她都希望可以跟民眾黨合作，而她也曝光基層這段期間的反應。

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NOWnews《鄉民大學問》由主持人郭子乾主持，邀請民眾黨副秘書長許甫、鍾沛君與媒體人黃暐瀚和數名來自不同大學的學生聊最近熱門議題。談到藍白合，有學生詢問鍾沛君，「身為侯辦執行長金溥聰的子弟兵，鍾似乎不太希望藍白合，但柯文哲說國民黨隨便換個韓國瑜或是柯志恩來選，都比侯友強，若藍白不合侯要怎麼贏？

聽到「身為金溥聰子弟兵..」鍾沛君反問，「從哪裡得知我是金的子弟兵？」大學生回應，從網路資訊，鍾沛君笑回，「有些垃圾頻道要少看」。

鍾沛君繼續表示，所謂韓國瑜或柯志恩比侯友宜強，都是一些主觀臆測，畢竟不管包含各政黨、或是民間民調公司，並沒有人將這三位放在一起比較。而身為國民黨員，在7月國民黨全代會提名後，所謂的陰謀論都沒有發生，包含有支持者群體發難等等，地方山頭、黨公職都沒有這樣的反應，現在這段時間大家努力的事情是，要怎麼努力把侯友宜變成最強的候選人。

鍾沛君續指，雖然客觀事實顯示還沒有達到最強的目標，但距離投票仍有時間，完全還有再努力的空間。至於藍白合，鍾沛君說「我可以斬釘截鐵的告訴你，此時此刻到11月20日答案出來以前，我都希望藍白可以合作」。

鍾沛君說，希望藍白合作的原因是因為，現在有很多的數據顯示，藍白合起來不一定會贏，但不合一定輸；這部分當然希望跟民眾黨有合作的空間。

鍾沛君繼續說，支持者對於藍白合的反應剛好可以用節氣來分，端午之前基層非常熱絡、到中秋節開始比較少人問；郭子乾打趣，前幾天立冬要吃湯圓，現在雙方要搓湯圓；鍾沛君則笑回，立冬以來每天超過30度，「民調是冷的，但民心是熱的」，郭子乾則說，基層聲音還是很重要，後續進度要繼續看下去。

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