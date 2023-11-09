孫協志拿花下跪求婚！吻合夏宇童夢幻場景　同台全說了

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上月與夏宇童在小巨蛋合體，孫協志被問到當時在舞台上，有沒有求婚的衝動？他說：「也沒有哎，我只想要把演唱會唱好，大家都很會繞問題，求婚戲裡有啊。」一旁的夏宇童提到自己期待的求婚，她表示一定要有鮮花，不必有房、有錢，「車子我自己有，但是房子我還在賺。」
身為《海角七號》導演的魏德聖，擔任本劇監製，他透過劇團表示，很開心這次《海角七號》終於能夠如期演出，並爆料當年電影上映後，就有4、5個團體洽談音樂劇的改編，但最後總是無法完成，「還有單位要我去找錢製作，我想說『我？難道我還不夠慘嗎？』」
孫協志笑說自己的個性跟魏德聖很像，常常會為了達成不可能，而搞瘋自己，「跟魏導接觸後，真的感受到，他真的是非常『無聊』的人。因為魏導就是超級樸實無華的人。」被問到魏德聖有沒有分享欠債一事？孫協志笑說，「這是他私人的事，跟我一樣，我們都不太愛聊私人的事」
《海角七號》11月11日至11月19日連演兩周將於台北城市舞台首演，接下來受「2023臺東藝術節」及「2023TNAF臺南藝術節」邀約，11月25日會到台東、12月2日至12月3日會到台南演出，購票可至OPENTIX兩廳院文化生活。
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