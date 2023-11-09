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孫協志拿花下跪求婚！吻合夏宇童夢幻場景　同台全說了

▲夏宇童（右）盼求婚有鮮花，孫協志理想方式偏低調，不要勞師動眾。（圖／記者江俊強攝）
▲夏宇童（右）盼求婚有鮮花，孫協志理想方式偏低調，不要勞師動眾。（圖／記者江俊強攝）

記者羅凌筠／台北報導

孫協志上月在5566二十周年演唱會，世紀放閃女友夏宇童，普遍一片祝福聲，兩人今（9）日出席音樂劇《海角七號》造夢者彩排記者會，夏宇童透露自己理想的求婚儀式一定要有鮮花，孫協志還拿不定主意要怎麼求婚，自己的風格就是照著心情走，「我很細心，走私下求婚的路線，不要勞師動眾。」

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▲孫協志（左）在音樂劇《海角七號》下跪向卓文萱求婚。（圖／記者江俊強攝）
▲孫協志（左）在音樂劇《海角七號》下跪向卓文萱求婚。（圖／記者江俊強攝）
孫協志在《海角七號》飾演導演魏德聖本尊，有一場戲他向卓文萱求婚，摘路邊的花當場下跪，卓文萱分享被求婚的感受，笑喊：「很不浪漫哎，是路邊摘的花。」而談到自己的終身大事，孫協志維持一貫低調：「這是很自然、很生活的一件事情，該說就會說，不會說就是不會說。」

上月與夏宇童在小巨蛋合體，孫協志被問到當時在舞台上，有沒有求婚的衝動？他說：「也沒有哎，我只想要把演唱會唱好，大家都很會繞問題，求婚戲裡有啊。」一旁的夏宇童提到自己期待的求婚，她表示一定要有鮮花，不必有房、有錢，「車子我自己有，但是房子我還在賺。」

▲左起夏宇童、洪都拉斯、孫協志、卓文萱主演音樂劇《海角七號》。（圖／記者江俊強攝）
▲左起夏宇童、洪都拉斯、孫協志、卓文萱主演音樂劇《海角七號》。（圖／記者江俊強攝）
身為《海角七號》導演的魏德聖，擔任本劇監製，他透過劇團表示，很開心這次《海角七號》終於能夠如期演出，並爆料當年電影上映後，就有4、5個團體洽談音樂劇的改編，但最後總是無法完成，「還有單位要我去找錢製作，我想說『我？難道我還不夠慘嗎？』」

孫協志笑說自己的個性跟魏德聖很像，常常會為了達成不可能，而搞瘋自己，「跟魏導接觸後，真的感受到，他真的是非常『無聊』的人。因為魏導就是超級樸實無華的人。」被問到魏德聖有沒有分享欠債一事？孫協志笑說，「這是他私人的事，跟我一樣，我們都不太愛聊私人的事」

《海角七號》11月11日至11月19日連演兩周將於台北城市舞台首演，接下來受「2023臺東藝術節」及「2023TNAF臺南藝術節」邀約，11月25日會到台東、12月2日至12月3日會到台南演出，購票可至OPENTIX兩廳院文化生活。

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