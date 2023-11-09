好會刷！國人前9月刷卡破3.1兆元 這銀行奪3冠王、發卡王是這家
金管會今（9）日公布今（2023）年9月信用卡簽帳金額達3203億元，較8月減少約334億元，主要少了暑假及中元節量販百貨餐飲消費高峰，但仍創同期最高水準，而累計前9月刷卡金額已破3.1兆元，再創歷史新高，只是消費力還能否持續值得觀察。就個別發卡行表現來看，中信銀行甩開與國泰世華銀行的纏鬥，續居「流通卡王」、「有效卡王」及「刷卡王」等寶座，台北富邦銀行則在好市多的Costco聯名卡加持下，再拿下單月「發卡王」。
記者顏真真／台北報導
根據金管會公布最新統計，9月信用卡市場共有32家發卡機構，當月簽帳金額約3203億元，較8月3537億元減少約334億元；累計今年前3季已刷出3兆1022億元的歷史新高紀錄，相較去年同期的2兆5381億元，年成長22.23%，而且今年9個月中，有7個月的月刷卡金額都在超過3千億元。
不過，銀行局官員表示，在9月刷卡爆發急拉後，會不會出現下跌走勢？目前還難以預期，他舉例像是疫後出國潮，今年去過3次日本的人還會再去嗎？國人是否會一直做相同的消費行為，要再進一步觀察。
若就個別發卡行的表現觀察，中信銀行9月單月刷卡金額達542.08億元，前3季簽帳金額5518億元，拿下單月及累計「刷卡王」寶座，同時也續居流通卡王及有效卡王之位，至9月底流通卡897萬4881張，有效卡568萬6619張。
至於北富銀在發行好市多的「富邦Costco聯名卡」加持下，穩坐單月「發卡王」寶座，9月發出13萬5569張，單月亦刷出438億元成績，只是仍略輸給國泰世華銀行單月的451.51億元，位居第三名。而累計前3季國泰世華銀以5190億元排名第二高，玉山銀以4125億元仍居季軍。