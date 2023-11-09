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雙11網購想刷卡賺高回饋！專家籲勿見獵心喜　留意2大限制

▲雙11想刷卡消費賺高回饋，專家提醒勿見獵心喜，留意刷卡回饋2大限制 。（圖／美聯社／達志影像）
▲雙11想刷卡消費賺高回饋，專家提醒勿見獵心喜，留意刷卡回饋2大限制 。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

購物盛典雙11即將登場，不僅電商、百貨祭出超殺好康優惠，就連銀行也加入戰局，給出的刷卡回饋也不手軟，甚至有銀行喊出最高回饋27%。不過，信用卡專家寶可孟接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，消費者勿見獵心喜，很多回饋都有限制，不是要登錄就是有限額，有的甚至是活動結束後10至20天才進行登錄，這時都已過了購物7天鑑賞期，若沒搶到高回饋名額，也已無法取消訂單退刷，因此，在血拼刷卡時，一定要特別注意。

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根據兆豐銀行統計，去年雙11期間為例，喜歡網購者的消費金額為沒有網購者的2.5倍，主要消費最多的人集中在年齡3字頭，至於戰力最猛刷最多的則落在4字頭；若以性別來看，6成剁手族為女性，但刷出單筆金額最高者則為男性，一次就在淘寶豪擲破百萬元。若以電商通路來看，超過8成消費都落在蝦皮購物、momo、Amazon等熱門電商，其中更有高達65%的簽帳金額都來自momo與蝦皮購物。

同樣，台北富邦銀行觀察過去momo卡表現，雙11相較非雙11檔期，每卡平均消費金額成長70%，每筆平均消費金額成長25%，活動優惠對民眾消費的影響力相當顯著，尤其許多消費者在疫情期間已充分感受線上購物的便利，即便疫後實體通路快速復甦，網購消費力未受太大影響，以富邦momo卡來說仍維持高度成長，預料在整體消費動能及卡量提升的帶動下，今年雙11檔期簽帳金額可望再創新高。

今年面對雙11網購盛事，不僅國內電商等業者早已祭出好康優惠，銀行同樣祭高回饋搶商機，像第一銀行就攜手17家知名電商，推出最高25%刷卡金回饋，另搭配iLEO信用卡指定網購加碼2%，回饋上看27%。永豐銀行也聯手超過20家電商在雙11活動期間，分期滿額登錄最高回饋金額7500元，11月11當日分期滿額登錄最高回饋20%。

國泰世華銀行則是在蝦皮購物刷聯名卡，符合活動條件並搭配蝦皮專屬蝦幣回饋券，蝦幣回饋最高達45%，不僅聯名卡回饋高，刷CUBE卡並使用蝦皮商城3張專屬優惠券最高再享85折，CUBE卡最高回饋達23%。除了蝦皮購物有高回饋，國泰世華銀行也加碼多家主要電商雙11促刷優惠，PChome及momo刷卡滿額最最高回饋13%。

星展銀行則針對全卡友（含原花旗信用卡）網購通路於PChome單筆分期消費滿額最高享22%回饋，momo雙11最高回饋19%，yahoo！購物中心最高享20%回饋，蝦皮則主打低門檻高回饋，單筆分期消費滿11111元最高享刷卡金2000元，回饋達18%。台新銀行也攜手14家熱門電商包括蝦皮、momo及PChome等推出最高11%現金回饋，若刷 @GoGo卡再享權益最高3.8%，回饋可達14.8%，但大部分有限量且要登錄。

信用卡專家寶可孟受訪時則提醒，消費者不要見獵心喜，在血拼刷卡賺回饋的同時，也要留意相關回饋限制。他說，雖然很多銀行加碼回饋到10%、20%，多數都是要登錄且有限額，尤其很多銀行發卡量都破百萬張，要登錄搶到名額不容易，有時是看得到吃不到。

不僅如此，他表示，很多刷卡回饋也不是當天刷卡就能馬上拿到，有些是等活動結束10至20天才開放登錄，以雙11來說，登錄時間有的都要等到11月20日，早過了7天鑑賞期，也就是說，若搶不到刷卡回饋名額，也沒辦法取消訂單退刷。

因此，在雙11網購甚至百貨周年慶血拼刷卡前，他提醒，一定留意這些刷卡回饋的限制，不要看到高回饋很開心、見獵心喜，基本上這些限額優惠，數量有限，除非像有些信用卡本身就有高回饋且無上限，像momo卡4%回饋無上限，而且免登錄，只要有卡有刷，就有回饋，這就是確定可以到手的回饋。

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