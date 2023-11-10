嗆印尼海關「土匪」！只跟拿著「中華人民共和國」護照的人收小費
前往東南亞國家旅遊時，部分國家的海關有隨機收小費的歪風。一名中國女子在社群平台抱怨，她在機場排隊入境印尼雅加達時，印尼海關看到她是中國人，便要求她給小費才能放行，並且只跟拿著「中華人民共和國」護照的人收小費，讓她非常不滿，引起網友議論。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，這名中國女子遭到當地海關索要小費，讓她氣炸，痛批印尼海關是「土匪」，但沒想到有網友回應她之所以有收小費的歪風，都是中國長輩起頭的，「自家人惹的事」。她在文中強調，前面幾個白人旅客簡單地跟海關說幾句話，海關便放行；輪到她時，海關竟跟她索取小費，直接變一副嘴臉，還說不給錢就不放行，讓他們直接回國。該名中國女子指出，印尼的海關「只跟中國人要錢」，甚至還有不少自家人主動把小費遞給海關，但其他國家的人就沒有上述的行為，分明是「把中國人當大冤種」。
而中國網友則紛紛留言，表示會有此行為一開始是以前的導遊造成的，因為長輩們完全聽不懂英文，導遊怕長輩們過不了海關，便讓他們在護照裡塞錢，方便過海關，因此讓印尼海關人員養成習慣，只要看到「中華人民共和國」護照就會伸手要錢，奇妙的現象讓中國網友議論紛紛。