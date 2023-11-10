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棒球／大巨蛋11月18日首場測試賽　1萬3千張門票1分鐘秒殺

▲台北大巨蛋竣工，預計11月進行測試賽，12月將舉辦亞錦賽，針對7月份大聯盟專家的建議，官方表示均已有改善。（圖／記者陳明中攝）
▲台北大巨蛋竣工，預計11月進行測試賽，12月將舉辦亞錦賽，針對7月份大聯盟專家的建議，官方表示均已有改善。（圖／記者陳明中攝）

記者路皓惟/綜合報導

台北大巨蛋將於18日展開首場測試賽，由亞錦賽中華培訓隊對戰U23世界盃中華培訓隊，將開放1萬3千名觀眾進場測試，今（10日）中午12點開放民眾免費所票，1萬3千個座位在一分鐘內即秒殺。

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台北大巨蛋日前終於取得使用執照，並於14日、18日進行測試賽，檢視各項比賽必須設施。遠雄巨蛋公司委請中華民國棒球協會規劃、並執行預備賽，14日先由4支甲組勁旅進行閉門比賽，18日「Home Run 台北大巨蛋預備賽」則開放民眾索票入場，預計開放1.3萬個座位，由亞錦賽中華培訓隊與U23世界盃中華培訓隊進行對戰。

今日中午12點至11月17日晚間23點59分，透過拓元售票系統線上索票，每個帳號限領2張票，索完為止，而時間約1分鐘就1.3萬張門票就已經全數索取完畢。

大巨蛋預備賽【注意事項】

  1. 本活動觀眾活動範圍僅限本場館現場開放之區域，任何進場人員不得擅自進入未開放區域，如有擅闖本場館將立即驅離出場並依法通報警方處理。
  2. 為顧及觀眾安全及球場秩序，如有未滿14歲以下兒童觀賽時，應有成人全程陪同並妥善照顧，避免意外發生。
  3. 如患有心臟病、氣喘、癲癇等疾病或孕婦，務必評估自身情況及風險後，再入場觀賞球賽，若因個人因素受傷或發生意外，非本場館應負責任。如因賽事活動受傷，本場館設有救護站及醫療人員緊急處置。
  4. 本賽事活動屬免費測試觀賽，持票入場者應了解本賽事活動屬於測試性質非正式棒球比賽，活動賽事均以測試場地及軟硬體為目的，不得因場館場地、設施設備有缺失或不夠周全為由，向本場館主張賠償或請求其他權利。
  5. 本賽事期間，館內經隔離之區域屬非活動場域，未經許可不得進入。
  6. 球類運動賽事有潛在人身傷害及隨身物品損壞之風險，場館因賽事活動受傷造成的任何損失概不負責。無論是練習還是比賽、中場表演、餘興節目，請隨時注意全壘打、界外球、場內飛球等物品去向，注意安全，切勿受傷。
     

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