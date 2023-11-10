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陳大天男廁遇第三性站著尿尿！偷瞥比大小　嘆沒有比較沒有傷害

▲陳大天推出新歌〈沒比較就沒有傷害〉，MV中上演在男廁遇到第三性上廁所，偷偷比大小的戲碼。（圖／大鵬經紀提供）
▲陳大天推出新歌〈沒比較就沒有傷害〉，MV中上演在男廁遇到第三性上廁所，偷偷比大小的戲碼。（圖／大鵬經紀提供）

記者吳雨婕／綜合報導

陳大天邀來韋禮安、許富凱合唱全新單曲〈沒比較就沒有傷害〉，三人還一起合作同框拍攝MV，而MV劇情中有一段是陳大天在上廁所時，偏見一旁的中性路人站著上廁所，好奇心驅使下往旁一瞥結果讓他大吃一驚，不僅發現對方是第三性，而且這一瞥意外成「比大小」局面，回頭看看自己的陳大天體悟到「沒比較就沒有傷害」的感受。

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提及當初會想要找來這群金曲級的歌手好友們助陣，陳大天坦言要感謝老闆張小燕的提攜，「一直以來都覺得我很幸運，很順利入行圓夢當藝人，除了有機會主持跟演戲，還能發唱片甚至延伸觸角到脫口秀，每個工作小燕姐總會親自跟我討論，這次新歌也是她請經紀人問我：『你還想唱歌嗎？』實在對小燕姐充滿感謝！」

▲陳大天推出新歌〈沒比較就沒有傷害〉，邀來韋禮安、許富凱合作。（圖／大鵬經紀提供）
▲▼陳大天（上圖、下圖左起）推出新歌〈沒比較就沒有傷害〉，邀來韋禮安、許富凱合作。（圖／大鵬經紀提供）
▲陳大天推出新歌〈沒比較就沒有傷害〉，邀來韋禮安、許富凱合作。（圖／大鵬經紀提供）
 
說起跟韋禮安的結識淵源，陳大天透露當年因為一場校園演出讓自己跟韋禮安「不打不相識」而成為音樂之友，「我原本是主持人要訪問他，結果台上他主動提及我模仿的事，結果沒想到我們兩個竟然在台上PK模仿李宗盛，現在想起來覺得超妙！」至於許富凱則是透過老闆張小燕間接介紹而熟識，提及對這位台語歌王的印象，陳大天表示：「其實常在活動跟上節目遇到，有一次在節目上聽到他唱陳奕迅的〈好久不見〉，好聽到震攝我耳膜，真的是天籟直接耳朵受孕啊！」

首次與陳大天合作的韋禮安、許富凱除了在錄音時鼎力相助，兩人更「獻身」跨刀拍MV，只見兩人在MV中帥氣亮相扮起上班族賣力高唱〈沒比較就沒有傷害〉。除了韋禮安、許富凱驚喜獻身MV，陳大天特別在MV尾末獻上別具意義的驚喜「彩蛋」，只見導演安排他最後去男廁尿尿，沒想到恰巧碰見貌似女生的人站著尿尿，好奇心驅使下往旁一瞥結果讓他大吃一驚，不僅發現對方是第三性，而且這一瞥意外成「比大小」局面，回頭看看自己的陳大天體悟到「沒比較就沒有傷害」的感受，雖然當下把頭轉回自己的小便斗，但後來想了一想 「男生女生第三性又何妨？」每個人都有不一樣的優點，值得被尊重，也就豁然開朗釋懷。


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