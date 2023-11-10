▲睡覺保暖不是蓋厚棉被就好！醫指３重點、４秘訣睡得安穩顧健康。

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厚棉被助睡眠？但不能太厚？
洪暐傑醫師表示，蓋厚棉被確實可能影響心理，許多研究發現，蓋較厚重的棉被有助降低焦慮、心情穩定、也可睡得更沉，這在有憂鬱症、躁鬱症、注意力不集中等身心疾病患者身上尤其明顯，原因推測可能和「擁抱」對心理的影響相似。當棉被的重量適足，會產生讓人安心的包覆感，彷彿孩童時期被父母擁抱的安全感。但也不能過於厚重，否則會感到壓迫、難翻身、易出汗。
天冷棉被容易影響皮膚健康？
棉被同時也與皮膚健康的健康息息相關，主要原因在於溫度和濕氣。洪暐傑醫師說明，台灣氣候潮濕，容易滋生黴菌、塵蟎，在蓋厚的環境裡出汗不通風，更是濕上加濕，不只招來黴菌與塵蟎，還容易產生異味。而厚重棉被較難徹底清洗，長久下來，皮膚狀態自然容易受到影響，可能發生搔癢、過敏等情形，嚴重者也可能罹患濕疹。若有此情況可以多加觀察，並留意棉被的清潔、除濕及通風。
天冷棉被沒蓋好，增心血管疾病風險？！
另一方面，洪暐傑醫師表示，中風、心肌梗塞最主要的危險因素就是「溫差過大」，棉被蓋得太厚容易悶熱；蓋得太薄則易導致保暖不均，需多蓋幾層，不論哪種情況都易踢被子，當被子被踢掉時，原本暖和的身體就會接觸到冷空氣形成溫差，也就增加急性心血管疾病的風險。除此之外，忽冷忽熱也容易睡不好，影響生活品質及情緒穩定。
睡覺保暖不是蓋厚棉被就好！醫教４秘訣睡得安穩顧健康。
保暖當然是必備：
為讓冬天睡眠品質良好、睡得安穩，並且維護身心健康，洪暐傑醫師建議挑選棉被及睡覺時，除了最重要的保暖，另可把握幾個重點。
重量也要剛剛好：
棉被重量適中，適當厚度可以讓人睡得更為安穩，較不容易踢被子。同時也得考量人體需要翻身，避免同個姿勢維持太久、且在入睡時感到壓迫，棉被重量自然不可過重。實際以自己可以接受的厚重為主。
棉被要熱不要濕：
棉被不易悶濕，可更輕鬆保持潔淨清爽，避免黴菌、塵蟎滋生，有助防範過敏、搔癢、濕疹等症狀，因此建議挑選可吸收、排散汗水功能的厚棉被。
睡前先放厚外套：
除了選擇好棉被，也建議放件厚外套在床邊，若夜晚如廁、晨間下床時，可將外套先拉進被窩裡穿好再下床，避免接觸冷空氣後身體溫差大，有助防範中風、心肌梗塞。
宜得利家居「N WARM」系列，保暖、排濕、有份量，更助睡眠！
「N WARM」系列：吸濕發熱！
由上述可見，挑選棉被及寢具時，保暖、排濕、重量都相當重要，需要熱能、不需要濕度，宜得利家居「N WARM」系列，能將身體發散的水分轉換成熱能，達「吸濕發熱」的效果，保暖的同時兼具乾爽舒適，是具有蓄熱、抗菌、防臭等功能的高機能性產品。
視需求，還分３種不同類型！
「N WARM」系列也視吸濕發熱程度、保暖度、份量感等，分成「吸濕發熱、超吸濕發熱、極致吸濕發熱」３種不同類型。像是習慣蓋較輕棉被、又想要有點重量的，就可以選擇吸濕發熱；想要更暖、具有份量感，則可以選擇超吸濕發熱；最保暖且份量十足的就是極致吸濕發熱。部分款式甚至還具有減輕靜電、不易悶熱、除臭等機能，民眾可視個人需求選擇最適合自己的寢具。
保暖同時延長床墊壽命：N WARM保潔墊
除此之外，怕冷的民眾也可以再挑選一床具有保暖功能的保潔墊，上下包覆讓溫暖更持久，還能隔絕汗水髒污汙染床墊，延長床墊使用壽命。
「N WARM」系列的保潔墊產品，表面材質具有吸濕發熱、蓄熱、抗菌防等功能。床包和保潔墊一體設計，側面伸縮，貼合感再升級。洗滌也相當方便，使用洗衣袋放進洗衣機裡洗即可．換洗更輕鬆。
為自己購入好眠寢具，冬天不再只是保暖，宜得利「N WARM」系列有助睡得安穩、舒適，也對身心健康更有幫助，更加提升睡眠及生活品質！
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