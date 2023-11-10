夏克立出庭：保護無辜的人！黃嘉千又神隱 律師嘆「婚姻中受苦」
加拿大籍男星夏克立和黃嘉千育有1女，去年（2022年）7月宣布結束16年婚姻，但離婚官司尚未結束，今（10）日，夏克立和黃嘉千在士林地院開家事庭。夏克立先前表示打官司已燒掉560萬元，並說自己的2億資產流向不明，今他現身法院，強調來台不是為了錢，「要保護無辜的人」。而黃嘉千神隱未到場，由律師賴芳玉出庭，她稱黃嘉千在婚姻裡是受苦的，「但她是一個很堅強的母親」。
記者黃盈容／台北報導
今下午夏克立在友人及律師陪同下現身法院，開庭前他接受媒體訪問，坦言回台灣不是為了錢，而是為了重要的人，這個人很愛他們。而他認為黃嘉千透過心理諮商，「開始跟無辜的人說很多不是事實的話，就讓他不喜歡另外一個人」，痛批是虐待。
開庭約10多分鐘，黃嘉千的律師賴芳玉，出來後簡短受訪，她表示，家事案件不能公開，她不便多說，「只能說嘉千是個堅強的母親，在婚姻中受苦的人都很辛苦」。至於黃嘉千心情如何？賴芳玉再強調：「只能說她是一個堅強的母親。」
被問夏克立聲稱的2億資產遭黃嘉千代管，賴芳玉則說：「我們都在視察當中，依法論法，司法過程會討論，比較嚴肅一點。」
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