MLB／釀酒人個人獎項全數落空！與藍鳥一同抱回最佳團體金手套獎
大聯盟官方在6日公布金手套獎名單後，在今（11日）也公布團隊金手套獎，美國聯盟由多倫多藍鳥拿下，國家聯盟則由密爾瓦基釀酒人奪得，其中在個人金手套獎釀酒人團隊無人獲獎，但仍就靠著優異團隊防守拿下此殊榮。
記者張志宇/綜合報導
團體金手套獎是大聯盟自2020年開始設立，藍鳥與釀酒人都是隊史首次獲獎，其中藍鳥在今年也有3位球員拿下金手套獎，分別是三壘手Matt Chapman、中外野手Kevin Kiermaier以及投手Jose Berrios。
根據美媒《sportsnet》表示，美聯得主藍鳥雖今年場均失分4.14排在聯盟第6，刺殺4355次排在聯盟第2，98.8％的守備率排在聯盟第5，其中DRS（計算球員場均能替球隊守下多少分）為85分，比國聯獲獎球隊釀酒人還多省下了17分。
此外釀酒人在本屆金手套個人獎項中沒有人獲獎，至於國聯金手套獎的贏家球隊為芝加哥小熊，共有3人獲獎，分別為二壘手Dansby Swanson、游擊手Nico Hoerner與左外野手Ian Happ。
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