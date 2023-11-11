中職冠軍賽G6桃猿聽牌！天母棒球場「入夜開始飄雨」 降雨狀況曝
中職總冠軍賽今（11）傍晚第6戰開打，樂天桃猿率已率先取得3勝「聽牌」冠軍，預估將吸引不少球迷到天母棒球場支持精彩賽事。而中央氣象局預報員張承傳提醒，天母棒球場整個晚上都會有短暫小雨，目前已經開始飄細雨，入夜後低溫在22度至23度，提醒球迷觀賽記得攜帶雨具。
記者鍾怡婷/綜合報導
預報員張承傳表示，天母棒球場今（11）日整個晚上都會下雨，目前已經開始飄起細雨，入夜後都會是短暫小雨的狀況，低溫約22度至23度，傍晚降雨機率20％、風向東北風。
若味全龍奮力一搏讓賽事延長至G7，明（12）日天母棒球場還是有短暫雨，溫度會比今天再落低一些，低溫來到20度、21度，感受稍有寒意，傍晚降雨機率40％，方向吹東北風。
今天到下週二受到東北季風影響，桃園以北地區、東半部地區會有降雨機會，基隆北海岸及東半部地區降雨較明顯且持續，有局部大雨發生的機率，大台北、桃園為短暫雨，花東地區局部短暫雨，竹苗及中南部地區為多雲到晴的天氣。
氣溫方面，夜晚各地低溫為21至24度，白天桃園以北及宜蘭整天濕涼，高溫僅22、23度，竹苗及花蓮25至27度，中南部及臺東為29至31度，請留意溫度變化適時增減衣物，以免受涼。