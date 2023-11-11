具俊曄「寵妻拿手菜」作法大公開！羞認：這是老婆大S最愛吃的
由陳柏霖主持、監製的療癒性節目《極島森林2》將在12日播出，首集就邀請到亞洲巨星「國民姐夫」具俊曄，雖然沒有太多的露營經驗，但他在節目中仍端出拿手菜「醬燒五花肉」，並害羞地說，這道菜是老婆大S（徐熙媛）最愛吃的，在家裡還是必點菜色。
記者詹鎰睿／綜合報導
在節目中，具俊曄獻出他的第一次露營、第一次野外過夜、以及第一次的野炊，他表示，出發前就開始反覆思索到底該準備什麼料理跟柏霖分享，後來老婆大S用一句話點醒他，「你就準備你在家我們最愛的料理即可。」讓具俊曄信心大增。
而且具俊曄超級可愛，與陳柏霖初次見面時，不只帶著行李，就連晚上要料理的食材都從台北帶來，讓柏霖又驚又喜，覺得被哥哥寵愛。從搭帳篷到料理，具俊曄全程跟著做，好幾次柏霖要他休息，但具俊曄仍執意要幫忙，「我們是親辜（韓文：朋友的意思），什麼都要一起做。」
而到重頭戲晚餐料理，具俊曄手腳熟捻地從開始備料到下鍋，他介紹，自己做的就是韓國人最愛的家常菜「醬燒五花肉」，他說，自己在家很喜歡料理，在台北時有空就會下廚，「這道菜方便好料理又具韓國家鄉味，老婆跟小S特別喜歡吃，我們在家用餐時，這道菜是必點的菜色。」
具俊曄也溫馨提醒，要做好這道韓國家常菜最重要是糖與醬油的比例，喜歡甜的朋友可以稍放多一點糖，稀釋掉醬油鹹度，讓五花肉浸在醬汁中再多滾燒3分鐘，讓肉更入味，好吃程度連柏霖吃了都幸福大喊：「可以吃到韓國人做的五花肉就是最棒的享受啊！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁