PLG／P.League+轉型協會制　張嗣漢強調目標：公平、公正、公開

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張嗣漢表示自己很榮幸能擔任PLG會長，「有人問我為什麼要接這個位置？我1985年回來打瓊斯盃，台灣籃球帶給我很多體驗，如果沒有籃球我可能無法達成今天的成就。所以我覺得自己應該有責任去幫助台灣籃球成長。」
他說，這是自己身為老球員的責任，要去幫助台灣籃壇的大環境。用自己在企業學到的經驗，和這個聯盟分享。也強調自己未來的目標有三，「第一是公開，一切透明化，建立健康文化；第二是公平，6支球隊競爭要很公平；第三則是公正，這三原則是我自己的目標。」
張嗣漢強調，未來記者將會全部都專注在球員、球隊和球迷上面，他們才是主角。也表示聯盟現在只是一個平台，自己和執行長都只是球團的員工，要幫助球隊變得更好。
張嗣漢是早期臺灣籃球飛人代表人物，經常於比賽中轟炸籃框。出生於臺灣、在加州Huntington Beach 長大，1982年至1986 年期間，憑藉NCAA獎學金進入加州大學柏克萊分校，張嗣漢在當時是唯一一位出生在臺灣的一級球員。
此外，張嗣漢也曾於臺灣效力當時的甲組人氣球隊ー麥當勞隊（宏國隊前身），張嗣漢身為陣中頂尖球星，自然也是人氣最高的籃球員，1985年受邀參加瓊斯盃為中華男籃出戰，之後更代表中華男籃參加1987年亞錦賽，一肩扛起中華隊重責，成為80年代中華隊主戰力。
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