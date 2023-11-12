中共大動作批泰媒專訪　吳釗燮超派回應「可笑的難以置信」

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但中國大使館在11日發布聲明表示，近日，某家泰國媒體發布採訪「台獨」分子吳釗燮的報導，吳釗燮在採訪中鼓吹「台獨」謬論，惡毒攻擊中國和平統一主張，其荒唐言論不值一駁；該媒體為「台獨」分子提供散布謬論平台，損害中國利益、傷害中國人民感情，使館對此表示強烈不滿。
聲明表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是舉世公認的事實。任何在事關中國領土完整，反分裂問題上助紂為虐的做法，都與中泰兩國人民友好背道而馳，任何以新聞自由為藉口傷害別國及其人民的做法，都是對新聞自由的濫用。
吳釗燮則表示，「可笑的難以置信」，並指出中國的新聞自由位居世界之末，竟然還對泰國的新聞自由指手畫腳，「我們用奶茶來舉杯，叫中國滾一邊去」。然而，日前泰國公共電視台專訪吳釗燮的內容都有發布在Youtube頻道中，但現在已經轉為私人影片。
外交部長吳釗燮1日接受泰國公共電視台（Thai PBS）專訪，內容於3日播出，但在經過一個禮拜以後，中國駐泰國大使突然大動作批聲明批該泰國媒體為「台獨」分子吳釗燮提供散播謬論平台、濫用新聞自由。對此，吳釗燮也在外交部社群媒體X反嗆，「可笑的難以置信」。
外交部發布新聞稿指出，吳釗燮1日接受泰國公共電視台（Thai PBS）專訪，訪談片段於3日晚間新聞時段以「台灣外長評估中國武統台灣之發展趨勢」為題播出，完整內容並在該台YouTube頻道上架。
但中國大使館在11日發布聲明表示，近日，某家泰國媒體發布採訪「台獨」分子吳釗燮的報導，吳釗燮在採訪中鼓吹「台獨」謬論，惡毒攻擊中國和平統一主張，其荒唐言論不值一駁；該媒體為「台獨」分子提供散布謬論平台，損害中國利益、傷害中國人民感情，使館對此表示強烈不滿。
聲明表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是舉世公認的事實。任何在事關中國領土完整，反分裂問題上助紂為虐的做法，都與中泰兩國人民友好背道而馳，任何以新聞自由為藉口傷害別國及其人民的做法，都是對新聞自由的濫用。
吳釗燮則表示，「可笑的難以置信」，並指出中國的新聞自由位居世界之末，竟然還對泰國的新聞自由指手畫腳，「我們用奶茶來舉杯，叫中國滾一邊去」。然而，日前泰國公共電視台專訪吳釗燮的內容都有發布在Youtube頻道中，但現在已經轉為私人影片。