台灣山羌在日本狂繁殖！「菜園果園遭啃光」 詭異叫聲居民超毛
台灣山羌在台灣被列為第三級保育類動物，但是卻在日本的千葉縣大量野生繁殖，從2015年境內統計有5萬多頭，至今數量已經超過7萬多頭，數量還在持續增加當中。近日日媒報導，山羌叫聲不僅非常詭異，還會偷吃農作物，不僅讓在居民對於叫聲感到恐懼，也因為山羌活動快速靈敏追捕不著，讓在地人很是頭痛。
記者張嘉哲/綜合報導
根據日媒報導，1980年代，千葉縣勝浦市動物園引進讓民眾觀賞的台灣山羌意外逃脫，結果到了野外持續繁殖至今，根據統計，2015年時日本境內已有5萬多頭台灣山羌，與2007年統計的數字相比，足足成長15倍，如今日本千葉縣的山羌已經有71500頭，數量不斷增加。
當地居民透露，山羌數量已經擴散到千葉縣一半的地區，「這些山羌會將我們的櫻桃、番茄等農作物當作食物來進食，已經危害了當地農民生計，最可怕的是，山羌會發出『啊！啊！啊！』的叫聲」
然而當地獵人也提到，雖然有採用陷阱誘捕，但是因為山羌與野豬相比，腿更細、動作更敏捷，可以跳到3公尺之高，就算是被陷阱抓到後也可能逃脫，捕捉難度更高，且千葉縣境內有許多貓，因此不能在有貓的地方設置陷阱，目前想要完全消滅山羌是不太可能的。過去日本官方認也認定山羌是外來物種，但試圖捕捉一整年的成果只有2000多頭，成效並不好。
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