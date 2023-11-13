剷萬年獨董！業界憂人才荒 黃天牧：人才庫足以因應6千人次需求
金管會祭新制剷除「萬年」獨董，要求獨董任期超過9年，或是總席次未達1/3的上市櫃公司，明年起要開始全面調整制，業界擔憂引爆「獨董」人才荒。對此，金管會主委黃天牧今（13）日強調，證基會已有獨董人才資料庫有1500多位人選，依現行規定每位獨立董事最多可擔任4家上市櫃公司獨董，即供給面可提供6000人次，不至於出現獨董人才不足問題。證期局長張振山也補充說明，明年影響的上市櫃家數約只有25家，若各公司有更好人選也可去延攬。
記者顏真真／台北報導
為持續精進公司治理，金管會參考經合組織（OECD）公司治理原則與國際趨勢，於3月公布「永續發展行動方案」規定，透過2階段措施循序強化獨董職能及董事會多元性。其中，2024年起上市櫃公司半數獨董任期不能超過3屆、且資本額逾百億的上市櫃公司獨董席次不得少於3分之1，2027年起擴大至全數獨董、所有上市櫃公司適用。同時，明年起上市櫃公司應依董事屆期完成委任至少一名女性董事等。
根據金管會統計，截至2022年底，1772家上市櫃公司中有504家公司獨董日期達逾3屆、占比28％，其中25家資本額逾百億元、479家低於100億元。獨董席次少於3分之1的上市櫃公司共225家、占比13％，其中44家資本額逾百億元、181家低於100億元。
金管會主委黃天牧今日表示，證基會自2002年起就有建置「獨董人才資料庫」，將符合國內獨立董事資格條件的人選，整理其學經歷等背景資料納入資料庫，供上市櫃公司遴聘獨立董事免費查詢參考。目前人才資料庫獨董人選約有1500位，而依現行規定每位獨董至多可擔任4家上市櫃公司獨董，即可供應6000人次的獨董人才需求，不至於發生獨董人才不足的問題。
證期局長張振山也是到，經清查明年未達到新制要求的公司只有25家，有些公司可能只差1席獨董要調整，但人才庫可提供6000人次的獨董需求，而且上市櫃公司也不一定要證基會的人才資料庫去挑人，若有更好選項也可以自己去找，相信市場人選足以支應所需。