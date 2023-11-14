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棒球／UBL大專棒球聯賽迎接新賽季 公開一級22日臺東開打

▲112年度大專棒球聯賽開賽記者會，從111學年度公開一級冠軍得主—國立臺灣體育運動大學接下歸還的冠軍錦旗，等待下一屆得主產生。官方提供
▲112年度大專棒球聯賽開賽記者會，從111學年度公開一級冠軍得主—國立臺灣體育運動大學接下歸還的冠軍錦旗，等待下一屆得主產生。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度UBL大專棒球聯賽即將點燃戰火，舉行開賽記者會，最受矚目的公開一級賽事將在本(11)月22日於臺東開打，經過預、複賽階段的考驗，明(113)年1月17、18日迎接冠軍產生。

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大學階段不僅是學生跨域學習，人格成熟的養成時期，也是選手磨練技術、強化心智的重要階段，希望鼓勵所有熱愛棒球的學子能多方探索、挑戰自我，本學年度以 「有我在」 作為新賽季的精神引領，既是充滿信心的自我喊話，也是對隊友夥伴、對支持對象最堅定的信任和鼓勵，希望肯定每個角色的價值，都是成就團隊和大專聯賽的一份子，成為彼此的力量，共同創造更精彩的賽事，UBL也期待陪伴所有選手、球迷盡情享受和挑戰。

體育署房瑞文副署長表示，培育運動人才乃是奠立國力的根基，亦是國家全球競爭力的一環，藉由大專棒球聯賽的辦理，積極提升我國棒球競技實力，不論是在球隊質的提升、量的增加甚或是簡易球場數量，都已有明顯增長。為賡續推動成效，使推動棒球相關事務更臻完善，延續我國棒球運動的榮光，未來更將以「質量並重」為原則，持續與學校、各縣市政府及民間團體合作，扎根深耕學生棒球運動。

近年來我國棒球代表隊在國際舞臺上屢創佳績，體育署也相當著重於培育新生代球員，UBL大專棒球聯賽一直以來都有「中華職棒選手搖籃」稱號，上學年度曾參與賽事的選手中，包括林華偉(臺體大)、陳聖文(嘉大)、林旺熙(文大)、辛俊昇(國體)等19人獲得中華職棒球團青睞，記者會也邀請上學年度各組冠軍球隊臺灣體大、高雄大學、臺北市大、東吳大學代表一同分享奪冠當下心情，並分享甘苦談，訓練期間透過團隊合作方式持續提升自我，也替自己未來厚植競爭力，不論在什麼領域，勉勵所有參賽運動員，只要準備好自己，都能在適合的舞臺發光發熱。

本學年度賽事共有97校合計123隊參與，分為公開一級、公開二級、一般組以及公開女生組。公開一級賽事將在11月22日開戰，預賽16隊進行單循環賽事，先後在臺東、高雄開打；複賽於臺中臺體大棒球場進行，由8強球隊採單循環賽，且複、決賽提供場場直播，邀請大家一同關注UBL大專棒球聯賽，並鎖定MOMO TV、SSU TV帶來的轉播服務，為選手加油。

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