棒球／UBL大專棒球聯賽迎接新賽季 公開一級22日臺東開打

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體育署房瑞文副署長表示，培育運動人才乃是奠立國力的根基，亦是國家全球競爭力的一環，藉由大專棒球聯賽的辦理，積極提升我國棒球競技實力，不論是在球隊質的提升、量的增加甚或是簡易球場數量，都已有明顯增長。為賡續推動成效，使推動棒球相關事務更臻完善，延續我國棒球運動的榮光，未來更將以「質量並重」為原則，持續與學校、各縣市政府及民間團體合作，扎根深耕學生棒球運動。
近年來我國棒球代表隊在國際舞臺上屢創佳績，體育署也相當著重於培育新生代球員，UBL大專棒球聯賽一直以來都有「中華職棒選手搖籃」稱號，上學年度曾參與賽事的選手中，包括林華偉(臺體大)、陳聖文(嘉大)、林旺熙(文大)、辛俊昇(國體)等19人獲得中華職棒球團青睞，記者會也邀請上學年度各組冠軍球隊臺灣體大、高雄大學、臺北市大、東吳大學代表一同分享奪冠當下心情，並分享甘苦談，訓練期間透過團隊合作方式持續提升自我，也替自己未來厚植競爭力，不論在什麼領域，勉勵所有參賽運動員，只要準備好自己，都能在適合的舞臺發光發熱。
本學年度賽事共有97校合計123隊參與，分為公開一級、公開二級、一般組以及公開女生組。公開一級賽事將在11月22日開戰，預賽16隊進行單循環賽事，先後在臺東、高雄開打；複賽於臺中臺體大棒球場進行，由8強球隊採單循環賽，且複、決賽提供場場直播，邀請大家一同關注UBL大專棒球聯賽，並鎖定MOMO TV、SSU TV帶來的轉播服務，為選手加油。