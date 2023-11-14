棒球／味全龍迷！西門「四番捕手」黃畇荏看蔣少宏封王接殺好帥

面對勁敵，西門國小首局就先丟2分，但守備迅速回穩，第3局林孫渝選到保送後，由「四番捕手」黃畇荏擊出長打送回追平分。第5局黃畇荏再度發難，跟楊建龍、蔡惇任連續敲安，單局灌進3分，由於比賽時間已到，形成再見大局。
黃畇荏今天勞苦功高，不僅蹲捕還繳出3安「猛打賞」，昨天對台東縣新生國小還有一發三分砲，總教練阮瀚逸表示：「我們球隊的打擊普遍都不錯，畇荏是很聰明的小孩子，指揮能力不錯，別隊甚至會特地跑來跟我稱讚這個小指揮官。」
有意思的是，黃畇荏當初一到球隊就跟教練請纓擔任捕手，「看職棒的捕手站出來比暗號的樣子很帥，但實際上要做的事情比想像中多好多，訓練也很辛苦，不是只有接球而已耶！」他透露，一開始自己最差的就是擋球，現在最擅長的也是擋球，可見他在喜歡的位置上下了多少苦工。
「我們沒有體育班，棒球隊都在各個班級正常上課，只利用下課時間與假日練球，他是很認真的孩子，領悟力也很高。」阮瀚逸補充說。
身為味全龍迷，又是捕手，黃畇荏欣賞的就是吉力吉撈·鞏冠與蔣少宏，昨晚也在家裡見證封王時刻，他難掩興奮地說：「而且最後接到球的竟然就是蔣少宏！我真的太開心了！」蔣少宏在今年台灣大賽蹲滿7場，敲出8支安打，繳出0.333打擊率與3分打點的高水準表現。
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預賽最終日，也是重光盃傳統戶外活動日，這次輪到造訪台灣知名地標「台北101」，小球員對絕世美景讚嘆不已，也透過影片解說，認識大樓阻尼器運作原理，且今年小朋友對觀景台的紀念品店格外有興趣，意外造就一波「重光盃經濟」。