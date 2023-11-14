綠白互嗆黑金 時力：政黨反黑金靠自律、而非比爛甩鍋
民進黨批評民眾黨有黑金問題，柯文哲昨日未正面回應，反而重提先前找黃國昌擔任法務部長，是因「蒼蠅蟑螂太多，剋蟑要拿出來噴一噴」。對此，時代力量發言人余佳蒨今（14）日表示，近來藍綠白屢屢指責對方的黑金問題嚴重，對於自己黨內的黑金人士卻視而不見，在反黑金這題上陷入雙標擺爛和選舉攻訐，令人民相當失望。各黨反黑金若是玩真的，就應扛起反黑金的自律責任，而非甩鍋給法務部。
記者呂炯昌／台北報導
余佳蒨指出，民進黨洋洋灑灑列出「文哲大A十二門徒」，確實點出了民眾黨的黑金問題，名單上好幾位都是時力揭發，甚至因此挨告。然而，當各界質疑民進黨和黑金的距離時，這些義正辭嚴的民進黨人又閉口不談，到底是把反黑金當成核心價值，還是單純選舉工具，人民都看在眼裡。
余佳蒨表示，這種雙標當然不只民進黨，隨著反黑金成為社會關注的主流議題，藍綠白的黑金名單都被起底，各黨卻只忙著罵其他黨黑金，甚至在自家黑金被指責時，以「其他政黨黑金更嚴重」來反擊。這種雙標不只是比爛，更是擺爛，結果就是讓人民對於反黑金的政治前景感到失望。
余佳蒨最後強調，政黨要真正反黑金，就必須從自律做起，防範不法和爭議人士入黨，這是政黨最起碼的責任。柯文哲指稱要靠法務部來處理蒼蠅蟑螂，根本就是搞錯重點，那是甩鍋卸責。與其想著把反黑金的工作甩給會計事務所或法務部，還不如著手黨內自清，即日起不與黑金人士站在一起，如此更為迅速有效，這才是檢驗政黨是否真心反黑金的試金石。