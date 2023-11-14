柯文哲「強姦犯說」 林俊憲：21世紀還有這言論不是可笑、是可怕
民眾黨總統參選人柯文哲日前於嘉義市舉辦「民眾之聲」，竟稱對社會弱勢者好是在保護自己，如果不照顧他們，未來就會變成強姦犯、殺人犯。對此民進黨立委林俊憲表示，這種人要當總統，更把自己根深蒂固的歧視思維貫徹成政策，聽了寒毛都豎起來，而21世紀還能聽到這種言論，「不是可笑，而是可怕。」
記者陳威叡／台北報導
對於柯文哲言論再度引發爭議，林俊憲說，柯文哲的大秘寶，其實就是在他每次跟支持者講話的時候。面對同溫層，就會放鬆戒備，講出一些平常不太敢講、卻是最真實想法的言論。如果覺得柯文哲平常講話已經很難聽，可千萬別去看他平常在民眾黨自己場子時講話的那些片段，那才是真正不堪入耳、刷新下限。
林俊憲說，想到柯文哲這種人要當總統，更把他根深蒂固的歧視思維貫徹成政策，聽了寒毛都豎起來，好奇當時坐在台下聽柯講話的那些人，有多少是他口中的「弱勢者」？而所謂的「保護自己」，這個「自己」又是指誰？是指把弱勢者排除掉的社會嗎？
林俊憲表示，顯然柯文哲已經不把弱勢者當成社會的一份子，是需要「被改造」、「被排除」的對象。21世紀了還能聽到這種言論，「不是可笑，而是可怕。」