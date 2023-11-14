IG新功能超不習慣！妹子一滑「全是陌生人」怒了 神人曝光破解法
IG（Instagram）是許多人愛用的社交軟體之一，上頭有許多功能也受到用戶喜愛。近日IG就推出一個新功能，讓一名網友深感困擾，只要有朋友到其他人的版面上留言便利貼，而對方正好是公開帳號，該則貼文就會出現在她的版面上，即使沒追蹤對方也一樣。對此，有內行網友教學，只要在頁面點選「追蹤中」按鈕，就能讓頁面保持乾淨，甚至連廣告都去除。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在Dcard中發文，她抱怨自從IG推出新功能「使用者可以在貼文留下便利貼」之後，只要她追蹤的人在公開帳號的其他朋友貼文中留言便利貼，該位朋友的文章就會出現在她版面上，即使她沒追蹤那個人，也因此她的版面上突然充斥不認識的陌生人們。
原PO向IG反應之後，官方給出的解釋是「我們會根據許多因素（例如你在Instagram上的動態）尋找你可能會喜歡的貼文，並推薦給你」。這讓她困擾直呼：「有沒有人有破解它的方法？這個跟IG會推薦Threads的文章一樣討人厭。」
貼文曝光後，有網友不解，舉例「所以是A去B的版面留言，然後你不認識也沒有追蹤B，但因為有追蹤A所以會看到？」原PO立馬回應「對」。也有許多網友深有同感，「我也覺得，我還不小心按到人家女友貼文的讚⋯不知道在改什麼東西硬要改」、「我也覺得這樣超煩的，就只想看到自己追蹤的人的文到底有多難」。
對此，一名內行網友教學，若是不想在IG版面上看到陌生人，只要到左上角按「Instagram」圖示，就可以依照喜好選擇「追蹤中」或「最愛」，不但能讓頁面乾淨許多，也可以除去廣告。經過《NOWnews今日新聞》記者實測，確實在點選「追蹤中」按鈕之後，頁面就只會出現自己追蹤的帳號貼文，若是因此感到困擾的網友，不妨試試看這個辦法。