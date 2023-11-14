女足國家隊集訓遭無預警中止　王婉諭轟體育署放任足協擺爛

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王婉諭也整理了足協爭議，讓大家知道足協到底有多扯，包括足協曾在去年推動章程修改，希望可以納入性別比例、擴大民眾參與等等進步的條文，結果被否決，進而導致拒絕改革的保守勢力反撲，成為現任足協主事者；足協從現任體育署長鄭世忠接任秘書長後，就開始出現財務狀況，直到現任足協接手後不久，更累積了將近九千萬的債務，這些債務包含選手薪資、裁判費、廠商費用、甚至還有鄭世忠的代墊費用，結果足協一開始的回應，居然是兩手一攤告訴大家：我只付今年的債務，去年的我不管。
王婉諭表示，今年3月及5月她兩度質詢後，體育署允諾會協助足協全數還款，並優先處理選手出場費的問題。結果，體育署嘴上說會監督足協，實際上卻到處摸頭，就是不願意解決問題。上個月經過執政黨委員召開記者會踢爆，大家才發現足協到現在還是沒解決女足、五人制國手欠薪的問題。這些球員從2021年起，被欠了上百萬，只能靠著熱情繼續踢球。除了這些離譜的作為外，現任足協還有嚴重的性別歧視，明明我國女足今年屢創佳績，只差一步就踢進會內賽。結果，足協先是欠薪不還，接著還刻意不幫女足報名東亞青運。
王婉諭指出，最扯且影響最大的，則是昨天女足工會發聲明的內容：足協不顧國訓中心多次提醒，遲遲不送計畫，導致女足的長期集訓計畫及津貼從這個月起全數喊卡。
針對女足工會發表聲明集訓計畫被無預警中止乙事，教育部體育署表示，FIFA女子世界盃參賽隊伍已從24隊增加至32隊，自110年輔導中華民國足球協會(中華足協)結合奧亞運培訓啟動長期培訓，備戰2023年第9屆FIFA女子世界盃，最終闖進女子世界盃跨洲附加賽，表現值得肯定，對於女足長期培訓的規劃也將持續支持，並已輔導中華足協儘速提報計畫，以備戰2026亞運等國際賽事。
針對女子足球員工會指控，體育署表示，中華足協理事長王麟祥於本月3日之2024年巴黎奧運資格賽第2輪賽事結束，確認女足奧運資格賽代表隊未晉級後，因無法持續奧運培訓作業，隨即拜會體育署洽談女足培訓計畫，為利總教練可整體規劃後續女足隊長期培訓機制，希請體育署及國家運動訓練中心協助女足隊培訓作業能夠延續，鄭世忠除當面持正面看法並表示將給予協助外，亦請中華足協邀請各球隊座談，傾聽未來備戰2026亞運與2027年女子世界盃參賽資格之意見，以茲周延。惟中華足協於11月9日邀請各球隊座談會上，就相關議題進行討論時，過程中似有誤解。
體育署指出，目前足球運動為全世界最受歡迎的運動之一，每4年舉行一次的世界盃足球賽，更是全世界足球熱潮，為持續鼓勵女性參與運動以及借重先前規劃培訓之成功策略，體育署已請中華足協儘速研提2026亞運培訓參賽實施計畫函送國家運動訓練中心，以協助女足賡續長期培訓，爭取參賽最佳成績。