自加薩歸來！急診醫洪上凱嘆幾乎忘了日常　盼「別叫我英雄」

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📍戰前加薩「歲月靜好」
洪上凱在戰事發生前的7月前往加薩地區，在當地執行人道救援工作，開始人生第一次無國界醫生的任務，於加薩北部、靠近圍牆的印尼醫院服務，進行急診檢傷系統建置、協助優化治療流程等工作。
他回憶，加薩在戰前雖被稱為「最大的露天監獄」，很少有人能離開這個區域，但至少裡頭的230萬人還在試著讓生活過得好一點，甚至還可以用「歲月靜好」形容，那裡沒有電影院之類的設施，在衝突爆發前，當地的同事曾帶他去海邊看夕陽，而這已經是當地唯一的娛樂了。
📍10月7日飛彈過境
但10月7日凌晨、哈瑪斯對以色列發起攻擊。洪上凱說，他至今還能清楚回憶當時的情景，那個週末他甚至還在宿舍睡覺，因為在加薩待了一段時間、已經習慣不時有火箭彈試射的聲音，但那天火箭彈的聲音一發接著一發，他出了房間、找到專案總管，當時她看著從天際劃過的飛彈、告訴他「這是戰爭。」
洪上凱說，那天空襲後6小時左右，外國人被迫在安全室聚集，沒水、沒電，一片漆黑，除了等待空襲到來以外，什麼都做不了，團隊的專案總管已經從事無國界醫生工作25年、是個非常強壯的女性，但她透過衛星電話聯繫、描述情況時，聲音仍然是顫抖的。
此後情況急轉直下，無國界醫生的團隊在戰火下被迫不斷南遷撤離。洪上凱表示，飛彈離團隊最近的時候只有70公尺、炸毀了當地的清真寺，但不論遭受什麼樣的困境，即使是在自保也有困難的情況下，但每天無國界醫生的會議先問的一定都是，「我們做了什麼」、「我們還能做什麼」。
📍靠親友訊息回憶日常
不過，洪上凱也坦言，在被困在戰爭中，不知道什麼時候會遭到空襲，手機通訊斷斷續續，但每次接上網路，親友關心的訊息、無數通未接來電如雪花般不斷湧入，問他「平安嗎」、「還好嗎」，看著訊息成為支持他的重要依靠，「當你被困在戰爭中、已經無法回想起原本生活的模樣時，這些訊息就像是漂浮的稻草那樣。」
洪上凱與所屬的無國界醫生團隊最終通過拉法關口離開加薩，他說，當時20多位無國界醫師要通過關口時，群眾開始躁動、有媽媽試著把懷裡的孩子交到成員手上，「她們知道自己不可能離開，但她們在想，有沒有可能，你可以帶孩子離開這個戰火發生的情況」，一切都失序了、也看到很多極端的人性。
📍醫喊「我不是英雄」
「我不是英雄，不是大家想像的那樣、得知有戰爭後奔赴前線。」團隊在11月1日抵達埃及、洪上凱也返回台灣，原本6個月的無國界醫生任務戛然而止，而另一組17人的無國界醫生團隊正在邊界等待進入加薩救援的機會。
洪上凱說，他的任務提早結束，當時一位有3個孩子的媽媽告訴他，她最害怕的是被遺忘，所以回到台灣後，希望透過分享自己的經歷、讓大家繼續關注加薩的困境，而台灣在到院前救護、災難醫學已經做了很多，但怎麼讓民眾理解、提高政府重視是這個階段的重要工作。
此外，洪上凱說，回到台灣後，他還是多少受到那段戰爭經歷的影響，看到加薩的新聞會感到有些恍惚、要提醒自己已經回到台灣，聽到廂型車門打開、類似火箭彈飛過的聲音時會感到緊張，但他不後悔參與無國界醫生的人道救援，他到加薩後學了一點阿拉伯文、以後也會繼續學習下去，雖然無法保證未來會不會再去加薩，但也希望繼續參與無國界醫生的行動。