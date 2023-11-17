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排4小時也要收藏！金酒門市爆人潮苦等「水晶生肖系列龍年金高」

▲金酒專賣店尚未營業就有人潮湧現，都是在等「全台首款晶彩盛年水晶生肖系列」2024龍年版上市。（圖／NOWnews攝）
▲金酒專賣店尚未營業就有人潮湧現，都是在等「全台首款晶彩盛年水晶生肖系列」2024龍年版上市。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

眾所皆知，龍年對台灣人有著不凡的意義，就連出生率也比其他生肖高了幾個百分點；這也使得龍年相關的產品特別有紀念價值，不論送禮或是收藏都是絕佳的選擇。也因此，由金門酒廠推出，採用Swarovski燦麗水晶的「全台首款水晶生肖系列-晶彩盛年2024龍年版」上市那天，金酒專賣店台北門市營業前，外頭就已排起了長長人龍。

根據了解，排頭香的民眾打從 6 點天未亮就帶著板凳到門前守候，不惜花上 4 個小時也要入手收藏。開門之後沒過多久，店內存貨幾乎一掃而空，龍年水晶生肖酒的魔力可見一斑。隊伍中有不少酒迷感嘆，「之前這個系列也有出一款兔年版，那時候看這支酒很特別，上面還有Swarovski的水晶，買了一瓶回家收藏，今年龍年也想湊個一套，沒想到隊伍這麼長」。而這款龍年水晶生肖酒除了吸引本身是金門高粱的酒迷前來購買，也有人買這支是為了替屬龍的親友討個吉利，更有人是第一次買高粱，純粹是為了幫年後即將出生的龍寶寶留個紀念，期望未來能成為人中龍鳳。
 

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▲晶彩盛年2024龍年版以豐收祈願與龍年主題打造，精緻的龍抬頭造型瓶蓋上，鑲有30mm Swarovski的燦金豐饒水晶。（圖／品牌提供）
▲晶彩盛年2024龍年版以豐收祈願與龍年主題打造，精緻的龍抬頭造型瓶蓋上，鑲有30mm Swarovski的燦金豐饒水晶。（圖／品牌提供）
秉持著水晶生肖酒系列的祈願精神，這次龍年版依舊由國師唐綺陽指定年度吉祥色「豐收金」，希冀 2024 年大家都能朝向對的方向努力奔馳、換來富饒豐收。而古人說「二月二，龍抬頭」，指的正是春季雨水滋潤大地，萬物即將復甦的景象。為此本年度水晶生肖酒呼應豐收祈願與龍年主題，龍抬頭造型的瓶蓋鑲嵌了30mm Swarovski的燦金豐饒水晶，並透過繁複的切割拋光工藝，將有稜有角的水晶化為具有不朽、希望與重生意象的蛋型，成為對來年豐收的美好期許。簡約瓶身線條更是令人將目光聚焦在瓶蓋，更顯其高貴質感。

▲晶彩盛年水晶生肖系列不但外觀好看還具有祈願屬性，結合了品、藝、運三元素，如此一瓶三藏的酒還不趕快入手。（圖／品牌提供）
▲晶彩盛年水晶生肖系列不但外觀好看還具有祈願屬性，結合了品、藝、運三元素，如此一瓶三藏的酒還不趕快入手。（圖／品牌提供）
龍年水晶生肖酒除了外型吉祥亮眼，酒體更是特別打造，開瓶還未倒入杯中，就有酒香直灌鼻腔，足見其穿透力一如祥龍飛昇般顯眼；入喉之後，強烈的香氣悠長，環繞著舌頭味蕾如盤龍一般長而久，醬香、陳香、窖香與果香環環相扣，在口腔中不停打轉；最終，留下扎實的熟糧香與梅麴味，彷若潛龍一樣凝練。

市面上好喝的酒很多，但外觀還能兼具藝術性的已是少數；兼具二者，又帶有祈願屬性的品項，大概只有晶彩盛年水晶生肖系列！結合了品、藝、運三元素，能做到如此一瓶三藏的酒還不趕快入手。建議售價5,600元，不論收藏或送禮顯品味都是很好的選擇！全台限量 1.6 萬瓶，即日起於全台各地區酒類專賣店限量販售(實際價格、庫存及販售方式依各通路為準)，手腳慢點可就搶不到了！

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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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