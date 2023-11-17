排4小時也要收藏！金酒門市爆人潮苦等「水晶生肖系列龍年金高」

根據了解，排頭香的民眾打從 6 點天未亮就帶著板凳到門前守候，不惜花上 4 個小時也要入手收藏。開門之後沒過多久，店內存貨幾乎一掃而空，龍年水晶生肖酒的魔力可見一斑。隊伍中有不少酒迷感嘆，「之前這個系列也有出一款兔年版，那時候看這支酒很特別，上面還有Swarovski的水晶，買了一瓶回家收藏，今年龍年也想湊個一套，沒想到隊伍這麼長」。而這款龍年水晶生肖酒除了吸引本身是金門高粱的酒迷前來購買，也有人買這支是為了替屬龍的親友討個吉利，更有人是第一次買高粱，純粹是為了幫年後即將出生的龍寶寶留個紀念，期望未來能成為人中龍鳳。
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龍年水晶生肖酒除了外型吉祥亮眼，酒體更是特別打造，開瓶還未倒入杯中，就有酒香直灌鼻腔，足見其穿透力一如祥龍飛昇般顯眼；入喉之後，強烈的香氣悠長，環繞著舌頭味蕾如盤龍一般長而久，醬香、陳香、窖香與果香環環相扣，在口腔中不停打轉；最終，留下扎實的熟糧香與梅麴味，彷若潛龍一樣凝練。
市面上好喝的酒很多，但外觀還能兼具藝術性的已是少數；兼具二者，又帶有祈願屬性的品項，大概只有晶彩盛年水晶生肖系列！結合了品、藝、運三元素，能做到如此一瓶三藏的酒還不趕快入手。建議售價5,600元，不論收藏或送禮顯品味都是很好的選擇！全台限量 1.6 萬瓶，即日起於全台各地區酒類專賣店限量販售(實際價格、庫存及販售方式依各通路為準)，手腳慢點可就搶不到了！
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！