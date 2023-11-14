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護師國考標準遭「調降」？護師公會曝討論實情　力挺「貼近臨床」

▲外界擔憂護理師國考的「基礎醫學」比重調降會影響醫療品質，但護理師護士公會全國聯合會指出，這次調整也將相關內容融入其他學科，反而是有助於臨床的改動。（圖／記者張振興攝，2022,03,30）
▲外界擔憂護理師國考的「基礎醫學」比重調降會影響醫療品質，但護理師護士公會全國聯合會指出，這次調整也將相關內容融入其他學科，反而是有助於臨床的改動。（圖／記者張振興攝，2022,03,30）

記者林志怡／台北報導

近期考選部降低護理國考門檻、將基礎醫學的比重自20%調降為10%，有醫事團體擔憂此舉會影響台灣對於醫療品質的把關，但護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜指出，這次調整除將基礎醫學的比重調降，也有規劃其內容也將融入其他考科，使考試更加貼近臨床，故公會支持本次調整。

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護理師國考計有5科，包括「基礎醫學」、「基本護理學及護理行政」、「內外科護理學」、「產兒科護理學」、「精神與社區護理學」等，原5科比重均為20%、錄取標準為平均60分及格且無任何一科零分，但考選部宣布將「基礎醫學」比重降為10％，引發外界對於醫療品質把關的疑慮、引起爭議。

不過，紀淑靜指出，其實3年前台灣護理學會就已經接下的計劃案，與護理師護士公會全國聯合會取得共識後、做出結案報告，並由兩會的理監事就會參加結果報告，認為有很多內容需要時間調整，包括考題精進、考官選取等，所以不該說是突襲，應該說「3年來才做了這樣的改變」。

紀淑靜表示，除各界關注的「基礎醫學比重調降10%」外，還有「將基礎醫學考科內容融入其他考科」，因為「基礎醫學」主要是考核背誦性質的內容，如DNA、RNA等相關理論內容，在臨床照顧根本用不上，往後將這些機轉內容加入其他考科，可以更貼近臨床需求。

對於考題內容調整，紀淑靜舉例，在一個病人發生頭部外傷的情況下，護理師要先知道其解剖病理、每個部位產生的作用與副作用不一樣，得先知道病理位置、生理變化才有辦法照顧，這些內容不是「基礎醫學」科目能測試到的，因此這樣的調整反而讓國考更重視應用面，讓護理師國考的難度略有提高。

因此，紀淑靜強調，公會認為這次調整對臨床是有幫助的、不是降低門檻，只是把考科融入更具體的病人照顧，更沒有降低醫療品質的疑慮。至於衛福部長薛瑞元所提、此舉有助於更多想從事護理工作的新人加入，她也表示，這次調整確實可以避免考生因為臨床不見得使用到的背誦內容而卡關。

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