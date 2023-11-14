護師國考標準遭「調降」？護師公會曝討論實情　力挺「貼近臨床」

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不過，紀淑靜指出，其實3年前台灣護理學會就已經接下的計劃案，與護理師護士公會全國聯合會取得共識後、做出結案報告，並由兩會的理監事就會參加結果報告，認為有很多內容需要時間調整，包括考題精進、考官選取等，所以不該說是突襲，應該說「3年來才做了這樣的改變」。
紀淑靜表示，除各界關注的「基礎醫學比重調降10%」外，還有「將基礎醫學考科內容融入其他考科」，因為「基礎醫學」主要是考核背誦性質的內容，如DNA、RNA等相關理論內容，在臨床照顧根本用不上，往後將這些機轉內容加入其他考科，可以更貼近臨床需求。
對於考題內容調整，紀淑靜舉例，在一個病人發生頭部外傷的情況下，護理師要先知道其解剖病理、每個部位產生的作用與副作用不一樣，得先知道病理位置、生理變化才有辦法照顧，這些內容不是「基礎醫學」科目能測試到的，因此這樣的調整反而讓國考更重視應用面，讓護理師國考的難度略有提高。
因此，紀淑靜強調，公會認為這次調整對臨床是有幫助的、不是降低門檻，只是把考科融入更具體的病人照顧，更沒有降低醫療品質的疑慮。至於衛福部長薛瑞元所提、此舉有助於更多想從事護理工作的新人加入，她也表示，這次調整確實可以避免考生因為臨床不見得使用到的背誦內容而卡關。