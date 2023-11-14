男檢車禍要女大生「肉償」遭彈劾　檢評會也報法務部送職務法庭

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檢評會調查，陳立儒今年5月21日晚間9時騎腳踏車，行經台北市萬華區某巷口，與騎乘機車的女大生發生碰撞，雙方都沒受傷也沒車損，女大生未停留繼續行進，陳向前追上，索賠1000元，女大生當場表示僅有300元，陳向女大生表示得以性行為抵付，甚至要求女大生留下電話考慮考慮，女大生把300元給陳之後離開。5月25日中午，陳打給女大生表示自己是「那天碰撞的人」，女大生旋掛斷電話並向萬華分局提出性騷擾申訴。
檢評會調查時，陳立儒歷次陳述均不否認錄音譯文內容，但主張案發當晚的錄音只有2分47秒，兩人爭執過程有20至30分鐘，他希望女大生知難而退而開玩笑，目的是希望女大生快還錢，並無騷擾意圖，工作壓力大，加班很晚要趕快回家，情急之下說話失允，但檢評會認為實難以採信。
檢評會認為，陳立儒重創檢察官及檢察機關形象，以違反《法官法》及《檢察官倫理規範》等規定，情節均屬重大，有懲戒必要。
另外，陳於監察院調查時也坦承當日確有情緒性發言，並有違反檢察官倫理規範之情事。監察院指出，雖雙方嗣經台北市政府調解成立，惟陳為司法人員，於行車糾紛之際未能謹言慎行、妥適處理，反以顯含有性或性意涵之言語騷擾對方，致心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，實不可取，違反《性騷擾防治法》、《檢察官倫理規範》與《公務員服務法》，經監察院全票通過彈劾，並移送懲戒法院職務法庭審理。
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