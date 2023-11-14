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男檢車禍要女大生「肉償」遭彈劾　檢評會也報法務部送職務法庭

▲台北地檢署對於檢察官陳立儒遭彈劾的決議表達尊重（圖／記者潘千詩攝）
▲台北地檢署對於檢察官陳立儒遭彈劾的決議表達尊重（圖／記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

台北地檢署檢察官陳立儒日前與女大生發生行車糾紛，但沒報警，反而以「做愛、開房間」為抵付賠償金的條件，遭女大生提出性騷擾申訴，監察院今（14）日通過陳立儒的彈劾案，對此，台北地檢署表示，「尊重」，重申在獲悉本案後，立即展開相關調查，先後將性騷擾部分函送台北市政府社會局、行政懲處部分移送檢察官評鑑委員會審議。

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檢察官評鑑委員會11月3日也做出決議，認為陳立儒有懲戒必要，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

檢評會調查，陳立儒今年5月21日晚間9時騎腳踏車，行經台北市萬華區某巷口，與騎乘機車的女大生發生碰撞，雙方都沒受傷也沒車損，女大生未停留繼續行進，陳向前追上，索賠1000元，女大生當場表示僅有300元，陳向女大生表示得以性行為抵付，甚至要求女大生留下電話考慮考慮，女大生把300元給陳之後離開。5月25日中午，陳打給女大生表示自己是「那天碰撞的人」，女大生旋掛斷電話並向萬華分局提出性騷擾申訴。

檢評會調查時，陳立儒歷次陳述均不否認錄音譯文內容，但主張案發當晚的錄音只有2分47秒，兩人爭執過程有20至30分鐘，他希望女大生知難而退而開玩笑，目的是希望女大生快還錢，並無騷擾意圖，工作壓力大，加班很晚要趕快回家，情急之下說話失允，但檢評會認為實難以採信。

檢評會認為，陳立儒重創檢察官及檢察機關形象，以違反《法官法》及《檢察官倫理規範》等規定，情節均屬重大，有懲戒必要。

另外，陳於監察院調查時也坦承當日確有情緒性發言，並有違反檢察官倫理規範之情事。監察院指出，雖雙方嗣經台北市政府調解成立，惟陳為司法人員，於行車糾紛之際未能謹言慎行、妥適處理，反以顯含有性或性意涵之言語騷擾對方，致心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，實不可取，違反《性騷擾防治法》、《檢察官倫理規範》與《公務員服務法》，經監察院全票通過彈劾，並移送懲戒法院職務法庭審理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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