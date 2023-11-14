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演藝圈省錢達人！侯昌明、梁赫群、瑤瑤　靠這幾招心法成功買房

▲侯昌明（左起）、梁赫群、瑤瑤都是演藝圈有名省錢達人，節儉成性，省出買房錢。（圖／侯昌明、梁赫群、瑤瑤臉書）
▲侯昌明（左起）、梁赫群、瑤瑤都是演藝圈有名省錢達人，節儉成性，省出買房錢。（圖／侯昌明、梁赫群、瑤瑤臉書）

記者黃盈容/綜合報導

藝能界省錢達人真不少，其中侯昌明、梁赫群、瑤瑤（黃喬歆）都是圈內出名，不過，也因懂得省錢，成功擺脫無殼蝸牛，住進豪宅；「台灣省王」侯昌明過去省到拿老婆曾雅蘭用過的牙刷、牙線重複使用，對他來說衛生紙還有一角乾的就還能用。梁赫群則靠「能不花錢就不花錢！」守則打遍天下，連跑通告都要蹭別人便車，最後成功買下信義區的房子，堪稱是演藝圈「存款最多的男人」。而「省錢女王」瑤瑤則靠節儉，23歲就順利存到人生第一桶金。

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▲侯昌明摳出名，但許多不衛生省錢法，令人不敢恭維。（圖／中天提供）
▲侯昌明摳出名，但許多不衛生省錢法，令人不敢恭維。（圖／中天提供）
54歲侯昌明是演藝圈出名鐵公雞，甚至還有「台灣省王」、「省錢達人」封號，就連老婆曾雅蘭也受不了，曾上節目爆料侯昌明居然省到拿她用過的牙刷、牙線重複使用。甚至連她使用過一角的衛生紙，侯昌明都會拿來擦嘴巴，直說「沒關係呀」。秉持「衛生紙還有一角乾的就還能用」原則，甚至上大號甚至「1紙3用」，誇張摳法，令人噴飯。

不過，他會這麼省，除了因為他與老婆結婚後曾經被好友詐騙千萬、投資股票又虧了三千萬，讓他實在是「窮怕了」，但後來他靠「收入-儲蓄＝支出」與3大祕訣「緊急預備金」、「記帳」和「只買有把握的股票」，如今早已成功翻身，住在和「小豬」羅志祥同棟市值上億的豪宅內。

▲梁赫群是出了名的省，但對兒子的保險費則不手軟。（圖 / 梁赫群臉書）
▲梁赫群是出了名的省，但對兒子的保險費則不手軟。（圖 / 梁赫群臉書）
51歲男星梁赫群秉持著3理財原則，「不買車避免養車費用」，他曾在節目中提到自己不想花錢保養車子，多年來都不買車，上通告也會詢問同場認識藝人，能否搭便車，能省則省。「出門不帶錢包」，對他來說最好省錢的辦法，就是不帶錢出門，而他也不申請行動支付。「在小地方也要省錢」，除了避免花錢之外，還要省錢，他透露每次要到攝影棚錄節目的時候，他都會把手機、筆電和iPad等通通帶去攝影棚充電，從小錢省成大錢。

除外，梁赫群對投資則採取保守態度，他選擇了自己熟悉的投資理財方式，像房地產和還本型儲蓄險，積少成多，慢慢累積成一筆可觀的資產。他30多歲就在台北大安區買下30多坪能看到101的景觀房，甚至7年就還清房貸。

▲瑤瑤是演藝圈省錢女王。（圖／瑤瑤黃喬歆臉書）
▲瑤瑤是演藝圈省錢女王。（圖／瑤瑤黃喬歆臉書）
33歲女星瑤瑤，從《我愛黑澀會》節目出道，當時工作不穩，她租屋過著克難的生活，像是要在廁所馬桶上面煮東西吃，夏天不開冷氣省電費，就連電扇也是最省電的循環模式，用除濕機的水來澆花、沖馬桶省水費，還經常去健身房洗澡、裝水。瑤瑤出門以公車、捷運、共享機車來代步，就算是趕通告，也寧願犧牲時間，早點出門來省下昂貴又可怕的交通費。

藝人上通告治裝費驚人，瑤瑤會跑去服飾店與店家們聊天談合作，替店家商品增加曝光度方式借衣服，每個月估計至少省下上萬元的治裝費。她也沒有申請信用卡，曾說：「會存錢的人，自己就是有錢，所以我也沒有申請任何信用卡！」省著省著也省出買房費，瑤瑤在2020年成為有殼族，相當勵志。

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