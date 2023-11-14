演藝圈省錢達人！侯昌明、梁赫群、瑤瑤　靠這幾招心法成功買房

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不過，他會這麼省，除了因為他與老婆結婚後曾經被好友詐騙千萬、投資股票又虧了三千萬，讓他實在是「窮怕了」，但後來他靠「收入-儲蓄＝支出」與3大祕訣「緊急預備金」、「記帳」和「只買有把握的股票」，如今早已成功翻身，住在和「小豬」羅志祥同棟市值上億的豪宅內。
51歲男星梁赫群秉持著3理財原則，「不買車避免養車費用」，他曾在節目中提到自己不想花錢保養車子，多年來都不買車，上通告也會詢問同場認識藝人，能否搭便車，能省則省。「出門不帶錢包」，對他來說最好省錢的辦法，就是不帶錢出門，而他也不申請行動支付。「在小地方也要省錢」，除了避免花錢之外，還要省錢，他透露每次要到攝影棚錄節目的時候，他都會把手機、筆電和iPad等通通帶去攝影棚充電，從小錢省成大錢。
除外，梁赫群對投資則採取保守態度，他選擇了自己熟悉的投資理財方式，像房地產和還本型儲蓄險，積少成多，慢慢累積成一筆可觀的資產。他30多歲就在台北大安區買下30多坪能看到101的景觀房，甚至7年就還清房貸。
33歲女星瑤瑤，從《我愛黑澀會》節目出道，當時工作不穩，她租屋過著克難的生活，像是要在廁所馬桶上面煮東西吃，夏天不開冷氣省電費，就連電扇也是最省電的循環模式，用除濕機的水來澆花、沖馬桶省水費，還經常去健身房洗澡、裝水。瑤瑤出門以公車、捷運、共享機車來代步，就算是趕通告，也寧願犧牲時間，早點出門來省下昂貴又可怕的交通費。
藝人上通告治裝費驚人，瑤瑤會跑去服飾店與店家們聊天談合作，替店家商品增加曝光度方式借衣服，每個月估計至少省下上萬元的治裝費。她也沒有申請信用卡，曾說：「會存錢的人，自己就是有錢，所以我也沒有申請任何信用卡！」省著省著也省出買房費，瑤瑤在2020年成為有殼族，相當勵志。