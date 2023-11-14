長庚第3人！無國界醫生洪上凱自加薩返台　醫院贈超大號豬腳麵線

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這次參與無國界醫生活動的洪上凱於今（2023）年7月前往加薩地區、執行人道救援任務，原訂在加薩北部區域停留6個月，但10月初、巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）對以色列發射飛彈，引爆一系列衝突，此後戰火一路延燒，洪上凱也跟著團隊一路南下撤離，並在過程中持續救助傷患。
洪上凱回憶，當地的醫療情況非常惡劣，到後來沒有燃油、一片漆黑，縫合病人只能靠手機手電筒照明，無國界醫生的團隊在不斷移動中，仍儘可能維持工作量能，但到最後甚至露宿街頭，抵達加薩與埃及交界的拉法關口附近時，團隊在一處空地駐扎多日，他抵達埃及後，甚至對於頭上有屋頂感到不太習慣。
對於洪上凱遠赴加薩，黃集仁說，洪上凱在出發前、曾經與院方討論相關規劃，那時候他建議洪，衣索比亞、蘇丹等國感覺不適合，加薩因為急診體系比較不健全，或許更有發揮空間，卻不想這一去卻碰上了以哈衝突爆發，所幸洪安全返台，他也為此準備特大碗的豬腳麵線，希望能慰勞洪上凱。
林口長庚急診醫學部副部主任管仁澤則表示，洪上凱以前趕他的印象是個開朗的學生，但從加薩回來後，給了他很深刻的印象轉變，「變得很嚴肅、成熟，要說的話，大概是上漲百分之500的感覺」，可見戰火下的經歷，人的成長會變得非常快速，而洪上凱也成為了一位兼具「智、仁、勇」的醫師。
林口長庚醫院急診醫學科科主任羅祥雲則說，在印象中，洪上凱一直是個很特別的人，醫師做研究的原則很簡單，一種是快、可以短時間內得出成果，另一種事可以拿到很高的積分，這樣才能拚升等，但洪上凱做的研究卻是弱勢族群是否會遭到不平等待遇的研究，他也笑說，「我當時就覺得這小孩怪怪的」，但也感謝洪上凱圓了他們20年前的夢，做到醫師真正神聖的任務。