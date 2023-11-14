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長庚第3人！無國界醫生洪上凱自加薩返台　醫院贈超大號豬腳麵線

▲林口長庚院長黃集仁與自加薩執行無國界醫生任務的急診醫學部主治醫師洪上凱擁抱，並表示長庚醫院以這位勇敢又充滿人道精神的醫師為榮。（圖／記者林志怡攝，2023.11.14）
▲林口長庚院長黃集仁與自加薩執行無國界醫生任務的急診醫學部主治醫師洪上凱擁抱，並表示長庚醫院以這位勇敢又充滿人道精神的醫師為榮。（圖／記者林志怡攝，2023.11.14）

記者林志怡／台北報導

林口長庚急診醫學部主治醫師洪上凱是長庚醫院第3位參與無國界醫生國際人道救援組織任務的醫師、這次始料未及的捲入以哈衝突，所幸已安然返台。林口長庚院長黃集仁準備特大號豬腳麵線為洪上凱接風洗塵。他也說，洪在加薩緊守崗位到最後一刻，長庚醫院以這位勇敢又充滿人道精神的醫師為榮。

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林口長庚醫院目前共有3位醫師參加無國界醫生國際人道救援組織任務，包括醫師謝岳哲、牛光宇和洪上凱等，且都是在林口長庚接受急診醫學專科醫師訓練的醫師。

這次參與無國界醫生活動的洪上凱於今（2023）年7月前往加薩地區、執行人道救援任務，原訂在加薩北部區域停留6個月，但10月初、巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）對以色列發射飛彈，引爆一系列衝突，此後戰火一路延燒，洪上凱也跟著團隊一路南下撤離，並在過程中持續救助傷患。

▲長庚醫院為自加薩返台的急診醫學部主治醫師洪上凱準備特大碗豬腳麵線、為洪上凱接風洗塵。（圖／長庚醫院提供）
▲長庚醫院為自加薩返台的急診醫學部主治醫師洪上凱準備特大碗豬腳麵線、為洪上凱接風洗塵。（圖／長庚醫院提供）
洪上凱回憶，當地的醫療情況非常惡劣，到後來沒有燃油、一片漆黑，縫合病人只能靠手機手電筒照明，無國界醫生的團隊在不斷移動中，仍儘可能維持工作量能，但到最後甚至露宿街頭，抵達加薩與埃及交界的拉法關口附近時，團隊在一處空地駐扎多日，他抵達埃及後，甚至對於頭上有屋頂感到不太習慣。

對於洪上凱遠赴加薩，黃集仁說，洪上凱在出發前、曾經與院方討論相關規劃，那時候他建議洪，衣索比亞、蘇丹等國感覺不適合，加薩因為急診體系比較不健全，或許更有發揮空間，卻不想這一去卻碰上了以哈衝突爆發，所幸洪安全返台，他也為此準備特大碗的豬腳麵線，希望能慰勞洪上凱。

林口長庚急診醫學部副部主任管仁澤則表示，洪上凱以前趕他的印象是個開朗的學生，但從加薩回來後，給了他很深刻的印象轉變，「變得很嚴肅、成熟，要說的話，大概是上漲百分之500的感覺」，可見戰火下的經歷，人的成長會變得非常快速，而洪上凱也成為了一位兼具「智、仁、勇」的醫師。

林口長庚醫院急診醫學科科主任羅祥雲則說，在印象中，洪上凱一直是個很特別的人，醫師做研究的原則很簡單，一種是快、可以短時間內得出成果，另一種事可以拿到很高的積分，這樣才能拚升等，但洪上凱做的研究卻是弱勢族群是否會遭到不平等待遇的研究，他也笑說，「我當時就覺得這小孩怪怪的」，但也感謝洪上凱圓了他們20年前的夢，做到醫師真正神聖的任務。

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