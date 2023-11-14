寶塚女星墜樓前「被前輩學《黑暗榮耀》電棒燙頭」！天天只睡3hr

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死者的家屬表示，女演員死前一個月工時超過118小時，總工時為437小時，明顯超出工傷事故認定的標準。而死者每天只有3小時的睡眠時間，就連假日都要到劇場排練，從早上9點到深夜才能回家，僅有凌晨3點到清晨6點可以睡覺，最可怕的是「完全沒有人意識到自己每天都在進行這樣長時間的工作」，家屬表示：「成員從今年8月16日到他去世前一天的9月29日，連續工作了一個多月，即使假日也在為演出做準備。」
律師指出死者過世前，整個8月只有6天休假，就算休假也必須出門採買表演要用的化妝品、衣服，也因為公事上的業務，時時刻刻必須與劇組保持聯絡，所以假日依舊從早忙到晚。
劇團理事長對此決定做到12月，請辭負責；劇團則保證會優化排班、擴建輔導室，每週的演出場次會從10場減至9場，以減輕大家負擔。
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