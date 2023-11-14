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寶塚女星墜樓前「被前輩學《黑暗榮耀》電棒燙頭」！天天只睡3hr

▲「寶塚歌舞劇團」針對成員輕生墜樓一事召開記者會。（圖／日テレNEWS YouTube）
▲「寶塚歌舞劇團」針對成員輕生墜樓一事召開記者會。（圖／日テレNEWS YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本「寶塚歌舞劇團」9月底傳出一名25歲女演員在公寓墜樓輕生，相隔1個半月，死者家屬與律師團、寶塚劇團今（14）日針對此事召開記者會，否認女演員生前上演《黑暗榮耀》霸凌事件，但承認劇團成員超時工作，他們願意減少公演場次，降低大家的負擔。

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▲日本25歲寶塚女星的遺體在自家公寓被發現。（圖／翻攝寶塚大劇場IG）
▲25歲寶塚女星於9月輕生。（圖／翻攝寶塚大劇場IG）
寶塚女演員過世後，傳出生前被前輩霸凌，甚至上演《黑暗榮耀》電棒燙燙額頭事件；「寶塚歌舞劇團」對此成立調查小組，調查團中60名成員；律師否認上級霸凌下級，也沒有所謂的電棒燙燒人事件，僅是不小心碰到對方而已，認為女演員應是過勞、承受巨大的心理壓力致死。

死者的家屬表示，女演員死前一個月工時超過118小時，總工時為437小時，明顯超出工傷事故認定的標準。而死者每天只有3小時的睡眠時間，就連假日都要到劇場排練，從早上9點到深夜才能回家，僅有凌晨3點到清晨6點可以睡覺，最可怕的是「完全沒有人意識到自己每天都在進行這樣長時間的工作」，家屬表示：「成員從今年8月16日到他去世前一天的9月29日，連續工作了一個多月，即使假日也在為演出做準備。」

律師指出死者過世前，整個8月只有6天休假，就算休假也必須出門採買表演要用的化妝品、衣服，也因為公事上的業務，時時刻刻必須與劇組保持聯絡，所以假日依舊從早忙到晚。

劇團理事長對此決定做到12月，請辭負責；劇團則保證會優化排班、擴建輔導室，每週的演出場次會從10場減至9場，以減輕大家負擔。

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