親民黨不分區下週出爐！宋楚瑜：預計提10席、「名單不會有我」
選戰倒數！明年將迎來2024總統大選，與第11屆立法委員選舉，各政黨積極布局不分區立委名單，15日上午，親民黨主席宋楚瑜，接受廣播節目「暐瀚撞新聞」專訪時表示，下周一將提出親民黨不分區名單，預計將會提名10位左右，且「名單上不會有宋楚瑜」。宋楚瑜更提到「把政黨票集中投給親民黨，讓親民黨在國會變成關鍵，推動好的事情」，讓親民黨在重大議題上，可以為人民把關。
記者林盈君／綜合報導
宋楚瑜表示，台灣目前面臨內外重大交迫挑戰，提到此次不參選，他認為現在40歲以下的年輕人，不曉得過去宋楚瑜扮演什麼角色，另外，選舉需要大量資金，現階段資金不夠也不想欠人情；=其次是對立衝突越來越嚴重。宋楚瑜指出，希望親民黨回到國會，幫人民把關，自己也願意把護國神山變成「富民神山」，更提及親民黨回到國會將往三方向前進，其中包括兩岸議題，自由民主制度，以及非關主權的國際經貿組織。
宋楚瑜強調，大家覺得要支持民進黨、國民黨、民眾黨，就把政黨票集中投給親民黨，讓親民黨在國會變成關鍵。宋楚瑜表示，針對整合跟不同黨派的人，自己願意做和平溝通者，將台灣現狀與對岸溝通，也讓親台的美國和日本多加了解。