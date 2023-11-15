7-11統一布丁霜淇淋開賣！販售門市、第2支5元吃法曝：口感神還原
7-11霜淇淋開賣新口味「統一布丁」，將人氣經典甜點化身霜淇淋，今起陸續於限定門市開賣，全台有販售霜淇淋的門市可先一鍵查詢，並且五、六、日使用特定電子支付，除了第二隻半價外，再搭配現實OP贈點服務，第二支不到5元的吃法曝光！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11今起推出「統一布丁霜淇淋」，使用完整統一布丁製作，完美還原統一布丁的香醇與滑順，香濃、綿密的細緻口感，更帶有獨特焦糖香氣讓人愛不釋手。更搭配獨家的聯名紙杯及紙套，特別使用統一布丁經典紅、黃、白配色，並加上可愛的布丁人設計，整體形象既淘氣又可愛。實際品嚐完美還原統一布丁雪糕的味道，雖然外觀沒有焦糖的顏色，但嚐起來焦香味滿滿。
想要嚐鮮的民眾可先在「官方電子地圖」查詢有販售霜淇淋的門市，並且即日起不限平假日、購買任一霜淇淋送OPEN POINT10點，搭配五、六、日持icash Pay、icash Pay 2.0，再享霜淇淋第二杯半價，並且兩支都可享有贈點優惠，共可獲得20點，原價49元的霜淇淋，換算下來第二支半價，加上贈點相當於第二支不到5元開吃。
全家則是在今年推出蔬食品牌「植覺生活」，即起更是一口氣推出5款鮮食新品，嚴選在地池上黑纖米、后里瓶栽杏鮑菇等可溯源低碳食材入料；「黑松露佐野菇黑纖飯」以黑纖米拌飯搭配秀珍菇與松露蘑菇醬，風味濃郁；「羅勒菠菠植蔬堡」則以煙燻植物肉排堡與青醬黑胡椒炒菠菜組成；「松露起司烘蛋捲」以濃郁蕈菇白醬搭配黑松露醬、黑美人菇與滑嫩烘蛋， 11/28前搭配義美古早傳統豆奶再折10元；另有冷凍蔬食滷味「少一杯雙拼」及經典不敗的「雙起司蔥抓餅」美味必嚐！