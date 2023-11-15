教Coldplay酷玩樂團飆髒話！樂團TRASH頤原還原內幕 爆笑過程曝
TRASH的吉他手林頤原近來單飛推出EP《32》，他於今（15）日在台北舉行媒體活動，澄清今年7月傳出的求婚成功消息，但他也坦言正在醞釀求婚細節，只是真的沒有求婚。此外，先前Coldplay（酷玩樂團）在高雄體育場開唱，TRASH也前去觀賞，演唱會結束後，團體主唱阿夜還教了對方主唱Chris說台式髒話「gun」，林頤原也還原了當天狀況。
記者吳雨婕／台北報導
林頤原與新生代演員女友葉芸希交往10年，7月時私下兩人開心慶祝，其中一幕是林頤原剛好下跪，因此傳出是他求婚成功，今天受訪時談到此事，他澄清還沒求婚，「我打算做出一首在婚禮上唱的歌（才結婚），在那之前沒辦法求婚。」之所以會跪下，是剛好幫女友撿東西，談到求婚時機，他透露正在醞釀中。
林頤原提到，這張EP收錄了3首歌，女友都很喜歡，「她對我唱歌的聲音有很大的肯定，也是唯一一個可以聽到我所有demo的人，她會要我多點自信、信心。」被問到要準備的那首結婚歌的進度，他表示：「還沒出來，有一個雛形，應該明年會有這首歌。」媒體追問是不是明年會結婚，他淡定的說：「明年....試試看？」也坦言，其實雙方都已見過父母，對於結婚，他表示會思考這件事，「大家先把事業顧好，演藝事業處理好，再來想下一步，對於對方家人比較有交代。」
由於先前來台灣開唱的Coldplay（酷玩樂團）屬於華納音樂，所以Coldplay結束演唱會後，與華納音樂旗下藝人交流，其中TRASH的主唱阿夜還教了Coldplay主唱Chris髒話「gun」以及「吃飽沒」的台語，林頤原笑說會有這個髒話教學，其實算是個插曲，他也分享兩組人馬主要是交流樂團上的想法，以及Coldplay怎麼維持20幾年的交情。
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