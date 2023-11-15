烏克蘭重建論壇台灣設國家形象館　與烏國簽署6項MOU

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吳尚年強調，俄羅斯入侵烏克蘭違反《聯合國憲章》，造成人道及經濟危機，對烏克蘭甚至全球帶來巨大傷害。台灣與烏克蘭同樣站在民主對抗威權的前線，民主國家應團結一致，共同對抗威權侵略。本次簽署多項合作瞭解備忘錄，代表台烏間友好夥伴關係及努力成果。
吳尚年於第一場儀式與烏克蘭「發展聯盟」執行長瑪姬芙尼丘克（Mariia Makivnychuk）簽署「Shelter-futUkraine」合作意向書，規劃在烏國中西部成立兒童與婦女照護中心，為烏國人民提供法律與心理諮詢、以及就業訓練課程。另與「全烏民主聯盟」執行長亞希涅維琪（Yaryna Yasynevych）簽署「Leave No One Behind Partnership」合作意向書，共同為烏國西北部地區的境內移民學子，提供台灣數位設備與教學課程。烏國國會議員克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）出席見證並表示，世界正面臨民主與極權體制的對抗，烏克蘭與台灣同樣身處其中，兩國應團結一致。
第二場簽署儀式中，吳尚年與布查（Bucha）市長費多盧克（Anatolii Fedoruk）簽署合作瞭解備忘錄，捐助該市30萬美元，協助重建該市兒童運動學校。費多盧克市長表示，從俄烏開戰第一天，台灣便堅定支持烏克蘭，台灣人道援助對戰火下的烏克蘭兒童尤為重要。費多盧克市長另代表由1,031個會員組成的「烏克蘭城市聯盟」（Association of Ukrainian Cities）簽署合作瞭解備忘錄，拓展台烏城市交流與合作。
第三場簽署儀式中，吳尚年與「烏國基督教醫療協會」執行長麥斯托娃（Regina Maistrova）簽署「燒燙傷計畫」合作瞭解備忘錄，捐助190萬美元，協助因戰火下的燒燙傷病患。另與烏國NGO「NO Labels」執行長哈米亞克（Oleksandr Khomiak）簽署「創傷後壓力症候群研究與醫療計畫」合作瞭解備忘錄，捐贈160萬美元，協助重症心理治療與研究。烏國國會議員詩克綸（Alyona Shkrum）出席見證，並感謝台灣援助烏克蘭，相關醫療援助計畫將協助飽受戰火蹂躪的烏國人民。
外交部表示，華沙「國際烏克蘭重建展覽與論壇」由烏克蘭能源部、社區領土與基礎建設部、基礎建設重建與發展局及波蘭經濟發展與科技部等官方單位聯合贊助，聚焦於重建烏克蘭基礎建設與能源兩大主題，邀請烏克蘭能源機構、國際金融機構與捐贈者，及建築與能源業者出席參加，一同協助烏克蘭重建工作。
外交部指出，俄烏戰爭爆發至今，台灣始終與烏克蘭站在一起，堅定力挺自由、捍衛民主。台灣將持續與烏克蘭及其他理念相近的夥伴合作，協助烏克蘭重建與復甦。