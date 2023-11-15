莊凱勛暴瘦10公斤！合作拜把兄弟陳亞蘭 飄出曖昧情
金鐘視帝陳亞蘭、迷你視帝莊凱勛今（15）日出席台博館「北臺紀遊」配音記者會，莊凱勛談到近況，他之前胖到78公斤，為了角色花半年瘦回68公斤，就算要拍戲依然堅持每天運動，6點起床、7點去健身房跑步，他肯定的說：「比較有精神！以前是『飯桶』，一次要吃3碗飯，現在戒白飯。」
記者羅凌筠／台北報導
3D動畫「北臺紀遊」帶領觀眾從一個現代研究員的視角，穿越回到「康熙臺灣輿圖」繪製的時空下，遇到當時的歷史人物、看見18世紀時的台灣地貌，莊凱勛一聽到陳亞蘭邀約，1秒答應此次配音工作，不計酬勞、排除萬難答應參與，除了友情力挺，「畢竟用台語的機會比較少，可以再次用母語呈現動畫，很珍惜。」
莊凱勛在劇中詮釋一位從現代穿越到過去的台灣文史研究員，他表示很榮幸再度和陳亞蘭合作，兩人在拍攝《勇氣家族》已結拜兄弟，他尊稱陳亞蘭為「二哥」，「在配音室裡有二哥就特別安心！」
他之前在《勇氣家族》和陳亞蘭飾演夫妻，這次兩人「化聲」有曖昧情感的少男少女，陳亞蘭開玩笑說：「（感情）才要有進展就到了下一幕。」只是2人如何讓聲音降齡演出？兩人表示過去演出歌仔戲和京劇都需要訓練共鳴，陳亞蘭調侃莊凱勛根本變聲成為小孩，因此對2人來說都不難！
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