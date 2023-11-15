大鐘賞／李炳憲《水泥烏托邦》榮獲影帝！金宣虎抱走最佳新人獎
韓國年度盛事大鐘賞（大鐘獎）電影節第59屆在今（15）日晚間登場，繼戲劇節目之後，電影獎項的競爭更是激烈。最佳新人男演員由金宣虎《貴公子》摘下；最佳新人女演員則是金施恩《陰影下的她》獲得；吳正世則以《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》拿走最佳男配；最佳女配則由金善映《水泥烏托邦：末日浩劫》開心抱走。至於最佳男主角、女主角分別由李炳憲《水泥烏托邦：末日浩劫》、金瑞亨《塑料大棚》榮獲。
記者詹鎰睿／綜合報導
呼聲極高的金宣虎，今年成功憑藉電影《貴公子》拿走最佳新人男演員；新秀金施恩雖然因檔期無法前來，但仍以預錄的方式發表得獎感言，讓影迷相當感動；吳正世則因為身體出狀況，無法拍攝預錄影片，由親友代領最佳男配角；資深演員金善映則是首次拿到大鐘賞，獲得最佳女配角，豪邁的個性藏不住喜悅，忍不住開心大笑。
影帝則由李炳憲《水泥烏托邦：末日浩劫》成功摘下，他也以預錄的方式分享得獎感言。影后則由金瑞亨《塑料大棚》成功抱走；最佳導演則由《神鬼海底撈》柳承完奪走；最後壓軸大獎「最優秀作品」為史詩級災難片《水泥烏托邦：末日浩劫》榮獲，替整座典禮劃下句點。由《水泥烏托邦：末日浩劫》成為本屆大贏家，一口氣連拿6座獎項。
據了解，大鐘賞以往爭議不斷，傳聞只頒獎給有出席的演員，再加上典禮舉辦前兩個禮拜才通知大家，引發大咖明星不滿聯合抵制。不過今年確實有不少演員檔期喬不攏，無法排開，包含李炳憲、宋慧喬等人，才會造成有空位置的現象發生。至於只頒給出席演員一事，主辦單位也用提前預錄的方式，讓得獎者分享感言，間接打破傳聞。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁