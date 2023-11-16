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長榮航空9獲全球企業永續獎　首奪永續報告書獎銀獎

▲長榮航空連續九年獲得台灣企業永續獎(TCSA)肯定，且首次奪得勇奪全球企業永續獎GCSA《永續報告書獎–銀獎》。（圖／長榮航空提供）
▲長榮航空連續九年獲得台灣企業永續獎(TCSA)肯定，且首次奪得勇奪全球企業永續獎GCSA《永續報告書獎–銀獎》。（圖／長榮航空提供）

記者許若茵／台北報導

長榮航空於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2023第六屆全球企業永續獎(GCSA)」及「2023第十六屆台灣企業永續獎(TCSA)」頒獎典禮中，首次勇奪GCSA《永續報告書獎–銀獎》；且連續9年獲得《台灣企業永續獎》TCSA肯定，今年獲得《企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎》、《企業永續報告類–運輸業白金獎》，以及永續單項績效《創新成長領袖獎》、《永續供應鏈領袖獎》、《氣候領袖獎》及《創意溝通領袖獎》；共獲得7項榮耀，由總經理孫嘉明代表領獎。

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孫嘉明表示，長榮航空自成立以來，就十分重視企業社會責任的實踐，並以永續經營為目標。堅持嚴謹的飛安管理與服務品質的同時，在經營治理、環境及社會等領域展現積極作為，定期檢視國內外企業永續發展趨勢與核心業務關聯性，以及整體營運活動對利害關係人影響，並明訂企業永續政策、制度、管理方針以及具體行動計畫，強化與利害關係人雙向互動，以及回應利害關係人對於公司在飛安、服務、經濟、環境、社會等永續議題的期望。

長榮航空以邁向「2050淨零碳排放」為重要目標，積極推行各項節油措施，如引進高環保效益的787機隊、彈性調整機上水量及服務用品裝載、採用新型輕量化行李櫃等措施減少航機重量；並導入新世代飛行計畫系統，依飛行大數據資料庫分析，以精進燃油政策、優化飛行計畫用油；同時也透過航機定期清潔及檢視提升航機整體油耗效能，以提供更優越的低碳運輸服務。

長榮航空是台灣首家推出「綠旅行」碳抵銷的航空公司，依旅客搭乘艙等及航程距離計算旅程所排放的二氧化碳量，旅客可選擇支付等值金額或自訂金額支持由英國氣候管理與永續發展專家Climate Impact Partners 所資助的國際碳減量計畫，完成零碳旅行。在貨運方面，長榮航空今年也提供「貨物綠色運輸計畫」，依運送貨物的重量及航程距離計算排放的二氧化碳量，業主可選擇長榮航空以添加永續航空燃油（SAF）的航機運送該批貨物並支付等值費用，以抵銷碳排放，補足業者綠色生產外之綠色運輸拼圖，實現綠色產品的目標。

長榮航空致力實踐企業公民的角色，持續秉持「安全、服務、永續」的核心價值，響應聯合國永續發展目標(SDGs)，攜手利害關係人推動永續行動方案，共同實踐永續飛航的願景與目標，成就值得信賴及永續領航的品牌價值。

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