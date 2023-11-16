國小女老師性侵小六男學童9次！還懷孕誕下1子　一審判刑17年半

柯文哲爆AIT去電關切藍白合是否有中共介入　AIT回應了

▲民眾黨總統參選人柯文哲15日曝AIT去電要求解釋藍白合是否有中共介入。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民眾黨總統參選人柯文哲15日曝AIT去電要求解釋藍白合是否有中共介入。（圖／NOWnews攝影中心）

記者邱新博／台北報導

國民黨主席朱立倫、民眾黨參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜15日共同簽下協議，將在18日由馬英九基金會公布是「侯柯配」或「柯侯配」。同日晚間，柯文哲在電視節目專訪錄影中透露，他曾接到美國在台協會（AIT）的電話，要他們去「解釋一下，藍白合有沒有中國介入」。對此，AIT發言人回應，重申美國對台灣民主有信心，堅信台灣選民會在沒有外力影響之下決定台灣未來的領導人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於柯文哲指AIT去電要求解釋，AIT發言人沒有正面回應，僅表示，美國對台灣民主過程非常有信心，並深信台灣選民能在沒有外在影響之下選出下一位領導人。

AIT發言人重申，美國不會在台灣大選中選邊，並堅持對各總統參選人一視同仁。無論哪一個政黨執政，美國的對台政策不會改變。美國對台灣的民主體制，和選舉程序完全有信心；美國支持台灣充滿活力的民主，並期待與任何在2024年當選的領導人合作。

柯文哲15日晚間參與政論節目《新聞面對面》，面對主持人謝震武關切中共是否介入時表示，不管中國、美國，甚至是日本，只要是台灣周邊國家，都會想要影響台灣選舉，這是很正常的事情，所以不要把特定陣營貼上特定標籤。柯文哲也透露，美國在台協會有來電關切「藍白合」，要求解釋是否有中共介入。

更多「2024大選」相關新聞。

賴清德批藍白合權力分贓　柯文哲反嗆：新潮流共犯結構不要裝可愛

藍白合達共識民調決勝負　柯文哲：擔心這2天出現奇怪民調

郭柯會沒談退選！她曝：郭董反問柯文哲「有看懂遊戲規則嗎？」

柯文哲爆AIT致電內容　賴清德：顯見柯欠缺外交訓練

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞