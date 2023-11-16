柯文哲爆AIT去電關切藍白合是否有中共介入 AIT回應了
國民黨主席朱立倫、民眾黨參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜15日共同簽下協議，將在18日由馬英九基金會公布是「侯柯配」或「柯侯配」。同日晚間，柯文哲在電視節目專訪錄影中透露，他曾接到美國在台協會（AIT）的電話，要他們去「解釋一下，藍白合有沒有中國介入」。對此，AIT發言人回應，重申美國對台灣民主有信心，堅信台灣選民會在沒有外力影響之下決定台灣未來的領導人。
記者邱新博／台北報導
對於柯文哲指AIT去電要求解釋，AIT發言人沒有正面回應，僅表示，美國對台灣民主過程非常有信心，並深信台灣選民能在沒有外在影響之下選出下一位領導人。
AIT發言人重申，美國不會在台灣大選中選邊，並堅持對各總統參選人一視同仁。無論哪一個政黨執政，美國的對台政策不會改變。美國對台灣的民主體制，和選舉程序完全有信心；美國支持台灣充滿活力的民主，並期待與任何在2024年當選的領導人合作。
柯文哲15日晚間參與政論節目《新聞面對面》，面對主持人謝震武關切中共是否介入時表示，不管中國、美國，甚至是日本，只要是台灣周邊國家，都會想要影響台灣選舉，這是很正常的事情，所以不要把特定陣營貼上特定標籤。柯文哲也透露，美國在台協會有來電關切「藍白合」，要求解釋是否有中共介入。