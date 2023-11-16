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超扯！消基會抽檢檳榔攤過半沒查身分證　未成年輕易成「紅唇族」

▲經消基會抽檢全台53家檳榔攤，今（16）日公布結果，有56.6%店家賣檳榔給疑似未滿18歲的消費者。消基會呼籲政府單位應儘速訂定專法管理。（圖／官方提供）
▲經消基會抽檢全台53家檳榔攤，今（16）日公布結果，有56.6%店家賣檳榔給疑似未滿18歲的消費者。消基會呼籲政府單位應儘速訂定專法管理。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

消基會日前抽檢全台53家檳榔攤，今（16）日公布結果，有56.6%店家賣檳榔給疑似未滿18歲的消費者。因檳榔早就被國際癌症研究總署(IARC)證實為第一級人類致癌物，在日前公布的十大癌症也成為男性癌症第四名。消基會呼籲應儘速訂定專法管理。

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根據衛生福利部統計處統計，「口腔癌」為110年十大癌症死亡率第6名，男性甚至是第四名。在每年約8千人罹患口腔癌，死亡人數逾3千人，男性患者中，高達八成五以上有嚼食檳榔的習慣，顯示「檳榔」是口腔癌的頭號戰犯。檳榔已經被國際癌症研究總署(IARC)證實為第一級人類致癌物，檳榔中即便不加任何添加物，檳榔子中含有的檳榔素(arecoline)和檳榔鹼(arecaidine)，也會在嚼食檳榔者的口腔中產生致癌物質，導致嚼檳榔者罹患口腔甚至咽喉癌的極高風險。

▲超扯！消基會抽檢檳榔攤過半沒查身份證　未成年輕易成「紅唇族」。（圖／官方提供）
▲消基會喬裝學生，至全台53家檳榔攤測試，有56.6％店家沒有檢查身份證件，看到穿學生制服也照樣售出，已屬違規。（圖／官方提供）
消基會在今年7月28日至10月30日（近3個月期間），測查全台53家檳榔攤是否有賣檳榔給未滿18歲的消費者，今（16）日公布調查結果，其中23家檳榔攤完全合格，店員有先向消費者確認年齡，若消費者表示未帶證件或看到穿學生制服的消費者便直接拒絕販售，合格率為43.4%；但有56.6%的店家，沒有檢查身分證件，看到穿學生制服，也照樣販售，已屬違規。

抽樣調查中顯示，完全符合「兒童及少年福利與權益保障法」的縣市有：新竹市、嘉義市、台南市和澎湖縣；不符合相關規定則有：雲林縣、屏東縣、基隆市、花蓮縣、台東縣、連江縣；其他縣市則是部分檳榔攤符合販售規定。消基會指出，檳榔議題一直處於三不管的灰色空間，加上衛福部未視檳榔為食品，無法以「食品衛生安全管理法」管理，因此外界呼籲制訂檳榔防制專法管理多年，但始終未獲衛福部正視。

▲超扯！消基會抽檢檳榔攤過半沒查身份證　未成年輕易成「紅唇族」。（圖／官方提供）
▲侯勝博醫師指出，台灣是全球口腔癌發生率最高的國家之一，主因為檳榔氾濫，嚼食檳榔會對健康帶來的嚴重影響。。（圖／官方提供）
世界頭頸部腫瘤醫學界教授的侯勝博醫師指出，台灣是全球口腔癌發生率最高的國家之一，主要原因為檳榔的氾濫使用，尤其是對於經濟貧困的族群。嚼食檳榔會對健康帶來的嚴重影響。侯勝博醫師和消基會建議，將在現行的「食品衛生安全管理法」或菸害防治法增修規定，或另立檳榔管理法將檳榔列為有害身體物品，禁止廣告、推銷並禁止向未成年人為販售，且在學校課程中納入反檳榔的教育資訊，並強制要求比照菸酒販售管制，就檳榔商品立法加收稅賦，強制要求販售檳榔店商應於販售場所，及裝置檳榔的包裝、外盒，均應張貼或標示檳榔有害健康或會致癌警語。藉此來維護國人的健康。

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