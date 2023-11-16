康凱爆大牌女星拿千萬「陪睡富豪」 成功上位砲友變夫妻
77歲中華演藝總工會前理事長康凱，日前上《新聞挖挖哇》節目談「老男人的小確幸」大爆料，曝演藝圈檯面下許多不能說的祕密。康凱透露，有位富商朋友，為了和大牌女星共度春宵，砸百萬、千萬，最後睡出感情，2人變夫妻。但卻富商又因不安四處打聽老婆過往，被朋友一句「像個木頭一樣」，懷疑被戴綠帽。
記者黃盈容/綜合報導
來賓李龍騰表示曾聽過有錢人砸錢請影星來自己家「坐坐」，因知名度不同開價也不同百萬、千萬都有。康凱證實有聽過類似的事，因女明星光靠表面的收入，治裝費常不夠用，所以就去做一些「不願意做的事情」。康凱也說演藝圈也常流傳幫忙打聽女星價錢，但他認為這就一個願打、一個願挨，能出得起這些錢的，自然都是身家上億富豪。
並爆料，有富商朋友過去花百萬、千萬追求女星，後來睡出感情，將女星娶回家。不過，富商也難免產生不安全感，忍不住逼問妻子說：「在我之前也有跟別人這樣子？」女星雖回絕對沒有，富商是她遇到的第1個男人。
但富商仍無法百分百信任，還去向朋友打聽，大家都說沒有碰過女星，可是卻有人說女星太保守、一點情趣都沒有，像個木頭一樣。讓富商覺得案情不單純「你怎麼知道我老婆像個木頭一樣？」富商因此回家和老婆大吵，女星只好解釋和老公在一起時很熱情，哪像木頭，富商才轉念相信她。