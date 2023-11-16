肯尼NOW星球／勇士一夜復活？開幕戰失誤26次 隔日竟爆擊鋼鐵人
PLG聯盟新賽季在上週六(11/11)揭開戰幕，肯尼哥將帶領大家暢談兩場精彩的例行賽。第一戰，新北國王與富邦勇士對陣，結果以96：89結束，讓三連霸的勇士吞下敗戰；次日，富邦勇士迎戰高雄17直播鋼鐵人，結果大勝鋼鐵人21分，以115：94收場，而宇宙邦是在一夜之間做了哪些防守和攻擊調整，成功奪回主場勝利？
影音節目部/綜合報導
肯尼哥觀察到首戰，富邦勇士的兩分球命中率是48.15%、三分球是41.67%，國王隊則是43.75%和33.33%，從數據來看勇士應該會是獲勝的那方，但肯尼哥表示，籃球輸贏不是這樣看，更在節目中點出「兩大關鍵」讓勇士隊在第一戰拿下敗戰的原因。而新北國王在新球季不僅加入林書豪與弟弟林書緯，達成兄弟連線，讓球隊不論進攻防守都串連得很好，肯尼哥也道出，國王隊「有二位球員」有禁賽麻煩，絕對在未來賽事將造成不少影響。
第二場比賽，富邦勇士對上高雄17直播鋼鐵人，靠著在第二節拉出一波40：16的攻勢，拉開得分差距，奠定勝基，讓即便下半場都得分領先的鋼鐵人，也無力扭轉比賽局勢。觀察鋼鐵人在下半場的努力追分，肯尼哥進一步指出，鋼鐵人並非缺乏解決問題的能力，而是與勇士隊有「某些方面」的差距，所以想知道鋼鐵人在未來球季該如何做快速調整？及想知道更多肯尼哥的精彩分析？請鎖定11/16週四晚上8點的《肯尼NOW星球》！