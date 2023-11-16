▲提高麻醉安全、舒適性！　內視鏡檢查配「BIS監測」減憂心

我是廣告 請繼續往下閱讀
從BIS建基腦電圖 評估意識和鎮靜度蘇翔主秘說明，BIS是一種建基於腦電圖（EEG）的複雜監測系統，用於評估患者於醫療過程中的意識和鎮靜程度，可量化腦電波活動，以確定患者的鎮靜深度。儀器提供0到100之間的數值，數字越低表示鎮靜程度越深，數字越高則表示患者恢復意識和清醒度增強。
內視鏡檢查期間使用 BIS 監測的主要優勢之一，是能夠提供「個人化鎮靜」。蘇翔主秘提及，每位受檢者都是獨一無二的個體，對於鎮靜藥物的反應亦不盡相同，藉由BIS有助於麻醉醫師精確注入鎮靜劑，並確保患者在整個檢查過程中保持鎮靜和無痛，且最大限度降低鎮靜藥物過量而導致併發症發生的風險。
確保患者安全 監測意識水平「患者安全是任何醫療程序的重中之重。」蘇翔主秘表示，BIS監測能確保患者生命徵象和腦電波活動保持在安全範圍內，透過持續監測患者的意識水平，防止鎮靜不足（可能導致術間甦醒、甚至影響檢查進行）和過度鎮靜（可能導致呼吸抑制和其他併發症）。
此外，BIS 監測可以更有效、更經濟地使用鎮靜藥物。蘇翔主秘解釋，麻醉醫師可以透過患者意識水平的即時回饋，避免不必要的藥物使用，此舉能減少副作用的可能性，並加快康復時間，在達到患者受益的同時，降低醫療成本和資源消耗。
提高手術安全性 即時回饋意識蘇翔主秘指出，內視鏡檢查可能會給患者帶來身體和精神上的負擔，BIS 監測可幫助患者醒來後感覺暢快和舒適，盡可能地減少術後噁心、甚至嘔吐的發生；對檢查醫師來說，則可以更有效率、更精確地進行內視鏡檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59885
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw