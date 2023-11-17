企業致力環境永續　諾華榮獲全球企業永續獎肯定！朝淨零目標邁進

全球企業永續獎(GCSA)致力支持「2030 年永續發展議程」，舉辦六年來吸引全球來自18個國家，橫跨美洲、歐洲、澳洲、東亞、南亞等六大地域，共計參獎件數達368件，這也代表企業永續已經成為全球企業治理的重要指標，越來越多的企業重視社會、環境和治理(ESG)的永續發展，而得獎之永續報告書就是能兼具「完整性」、「可信度」和「溝通性」的最佳典範。
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諾華全球在ESG領域也斬獲許多佳績，包含在2022年12月國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）的評等中，榮獲氣候與水資源雙A佳績、並再次入選2023彭博性別平等指數，在道瓊永續指數(DJSI)更於製藥產業中名列前茅。
諾華作為一家全球性公司，希望持續透過品牌影響力，在全球展開永續行動，發揮在創新醫藥方面的專業，從產品研發就開始導入永續思維，製造、包裝、行銷等，每步驟都在思考如何減少對環境的衝擊。甚至要進一步改良產品包裝，預計2025年前全面停止使用PVC作為產品包裝材料，並將廢棄物量減少50%，降低碳足跡。除此之外，諾華也將啟動綠色運輸計畫，利用物流中心集中運輸，減少碳排影響，預計在2040年將70%的藥品運輸方式改為較低碳排的海運。而全球各地的製造廠也朝向100% 轉換使用再生能源，或藉由購電合約達到淨零目的，甚至細節到公司車輛也要轉型為綠能車。
此外，台灣諾華也從自身做起實踐永續，不僅將辦公室搬至綠建築，運用自然光與空間設計，更從日行的節約開燈、節約冷氣用量，來保護環境。平時也積極推動員工永續教育，邀請外部講師舉辦永續教育講座、二手書交流、響應地球日關燈等，並正式成立本地的ESG工作小組，推展相關永續工作。