▲【寵物專輯】寵物過世怎麼辦？了解寵物過世處理SOP　別再隨意掩埋、放水流！

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寵物過世需「火化」處理 可洽詢動保處公家處理人可以火化、樹葬、土葬、海葬等喪葬方法來處理後事，那寵物過世後該怎麼處理才正確、合法呢？以目前台灣法規來看，動物過世後並不像人一樣由《殯葬管理條例》規範，而是根據《廢棄物清理法》規定，將動物屍體歸為一般廢棄物，以「焚化」為原則處理。
寵物禮儀師邱先生提到，目前寵物離世後飼主可以透過公家、私人等2管道合法處理，公家部分指的是縣市政府動保處，每個縣市有各自的自治條例以不同的方式處理，有些會委外火化場協助，有些則是有由縣市政府自己經營的火化場處理。
醫院、診所可以協助處理？ 了解私人火化處理流程若要以公家管道協助處理，民眾可上網至各縣市政府動保處官方網站查詢相關流程、收費標準，依規定提供資料進行申請。至於私人管道，寵物禮儀師邱先生表示，現在國內有漸漸在推動合法的私人火化場，民眾可以上網搜尋寵物火化、寵物安樂園等關鍵字查詢。
而寵物醫院、寵物診所本身並沒有處理寵物火化的能力，不過有些火化場會與寵物醫院、寵物診所合作，民眾可以詢問醫療院所相關諮詢，將寵物遺體送到醫院、診所再轉交給火化場。
關於私人管道的寵物後事處理流程，寵物禮儀師邱先生說明，一開始會先了解飼主希望當天火化，還是先冰存決定好火化時間、方式後再進行火化，而火化的方式有2種，一種是和其他動物一起火化，也就是所謂的「團體火化」，另一種則是「個別火化」。
「個別火化」能讓飼主參與整個後事處理流程，飼主可以保留寵物的骨灰，並選擇放在寵物塔位、帶回家，或是將骨灰以樹葬、海葬等方式埋葬。寵物禮儀師邱先生提到，公家管道因不同縣市自治條例不同，有些只有團體火化，有些則有個別火化。
寵物禮儀師邱先生強調，在寵物過世後，不論是選擇公家管道或私人管道處理都是可以的，沒有一定的對錯，飼主只需依各自的需求選擇不同的方式即可。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59867
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