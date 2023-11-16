▲外食族腹絞痛逾兩年　「智腸檢」抓出抗藥性壞菌

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透過「智腸檢iMe」 檢查腸道菌相後續曾先生經醫界友人推薦，接受僅需採集糞便的「智腸檢iMe腸道菌相檢查」：檢查發現，腸道內有困難梭狀菌存在，造成腸道發炎而經常腹瀉，後續曾先生服用建議益生菌及多攝取高纖食物，調節菌群平衡，治療三個月後再次檢查，發現已不再檢出困難梭狀菌，且其他各菌群比例也有明顯優化，每日排便正常。
檢驗醫學中心院長薛博仁指出，人體中約有40兆的細菌微生物，腸道菌群分爲有益菌、中性菌及有害菌。常見有益菌為乳酸桿菌、雙歧桿菌；中性菌是數量較多的菌種，細菌屬性會隨著身體變化而改變；容易引發疾病的困難梭狀菌和沙門氏菌便是有害菌。
透過腸胃檢查 分為侵入與非侵入一般來說，腸胃檢查分為侵入式與非侵入式，以非侵入性的糞便採檢，其往往受到病原菌量太少而無法培養病菌，或是因為可檢測閾值太低致使PCR檢測為陰性；薛博仁院長說，目前中醫大附醫的智腸檢，主要以十大腸道病原感染細菌分析，並可檢測目前市面上所有益生菌菌種在個人腸道含量分析，以及12項與腸道菌比例相關之疾病風險預測。
智腸檢的檢測，是以細菌基因進行第三代基因定序技術的腸菌相分析-智腸檢，對腸道菌叢進行高精密與多元檢測，來分析腸道菌叢組成與發現潛在的腸菌叢群落結構變化。對腸道病原菌檢出率，智腸檢可達萬分之一。
不依賴抗生素 以免細菌叢生文元副院長提醒，民眾長期倚賴一般抗生素治療身體發炎等問題，可能導致整體腸道的細菌數量、多樣性與豐富度迅速下降，尤其對於缺乏維持健康必不可少的基石細菌如雙歧桿菌與乳酸桿菌，有害的潛在病原體則隨之增加，引發其他的感染疾病。
薛博仁院長進一步分析指出，腸道菌相與飲食生活習慣息息相關。例如喜歡吃壽喜燒伴隨食用生雞蛋，可能容易有沙門氏菌的感染；或是家裡的飲水來源不乾淨，也容易導致有類志賀鄰單胞菌的潛伏，伺機而動。透過智腸檢iMe腸道菌相檢測，進行腸道定期健康檢查，除了能及早治療，還可以幫助我們改變不良的生活習慣，提高健康生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59889
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