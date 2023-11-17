▲研究：菸吸越多越容易得糖尿病！　罹患糖尿病又抽菸死亡風險更增逾1.5倍

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糖尿病死亡人數多達1.2萬餘人 吸菸者風險更大菸品是造成心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、糖尿病等的主要風險因子之一。根據衛福部死因統計，111年國人十大死因包含癌症、心臟疾病、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）、肺炎、腦血管疾病、糖尿病等相關疾病，其中糖尿病共導致1萬2,289人死亡。
國健署表示，吸菸量越多，罹患第2型糖尿病的風險就越高，吸菸的糖尿病患者可能比不吸菸的患者更難控制其胰島素劑量與病情，更有研究顯示糖尿病患者吸菸可能會增加1.55倍的死亡風險。
糖尿病影響健康、生活 籲「戒菸穩糖護健康」罹患糖尿病可能會導致全身大小血管病變、視網膜病變，進而產生失明、腦中風等併發症，會為生活品質帶來嚴重影響，因此民眾應維持健康生活，遠離吸菸、飲酒等疾病風險因子，以降低糖尿病及相關併發症的發生風險。
國健署呼籲「戒菸穩糖護健康」，希望民眾一起加入戒菸行列，讓健康更加分。目前國健署提供多元戒菸服務，全台有將近3,500家合約醫事機構的專業醫師及戒菸衛教人員可提供協助。
民眾可撥打02-2351-0120或點選https://ttc.hpa.gov.tw/Web/Agency.aspx查詢，就近選擇合約戒菸機構或合約藥局，量身打造專屬的戒菸計畫。也可撥打免費戒菸諮詢專線0800-636363，或透過LINE通訊軟體獲得戒菸諮詢服務（ID：@tsh0800636363）。
自111年5月15日起接受戒菸服務，還可免除戒菸輔助用藥之部分負擔。國健署表示，雖然戒菸過程可能會遇到很多困難、問題，但民眾可以與專業諮詢人員共同討論如何克服生理戒斷症狀，一起挺過戒菸過程中可能的戒斷症候群，戰勝菸癮，迎向健康新生活。
健康醫療網提醒您：吸菸有害健康！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59927
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