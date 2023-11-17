特企／《永豐75 Cheer Five！》特展揭幕　發揮金融力量守護土地

永豐金控董事長陳思寬、總經理朱士廷，以及子公司銀行、證券、租賃、投信、創投的董事長、總經理皆出席此揭幕儀式，以實際行動表達對永豐金控以翻轉金融，永續傳承，共創美好生活的承諾。
陳思寬董事長表示，希望透過這個展覽讓大眾感受到，「翻轉」可以帶來非常多有趣、美好的事情，過去75年，永豐不斷因應時代需求，提供便捷、安全的金融服務，未來也鼓勵大家保持勇敢、突破、創新的思維，共創更多翻轉大事紀。
「Cheer」歡慶致謝，「Five」擊掌承諾
《永豐75 Cheer Five！》，「Cheer」代表致謝、慶祝與祝福，「Five」表示擊掌承諾、相互鼓勵前行。活動策展展現永豐的願景精神：「翻轉金融，共創美好生活！」是歷經兩年、永豐1500位同仁一起凝聚出來的共識，雖然金融產業講求程序，但永豐一直在追求突破，推出各種溫度與效率兼具的創新服務，「翻轉」已經是永豐品牌與每一位永豐人的DNA。
「我們一直在想，金融機構可以在社會上扮演什麼角色？每家金控都在做公益，但做公益除了捐錢以外，是否能夠與地方、土地有更深刻的連結？」永豐金控總經理朱士廷表示，「土地孕育了我們，因此金融活動對土地有使命。」
特展中處處展現永豐對土地的關懷，除了呈現75年來伴隨時代改變永豐的重要里程，也藉由一級主管的「古道巡禮」見證台灣發展的商路繁衍，重新感知鄉里自然人文所傳遞的意義與能量；同時聚焦90後青年的思維與職涯的多樣性，啟發新世代對未來生活更多想像；以及如何透過翻轉，從金融的核心職能實踐永豐對於環境永續、普惠金融以及友善生活的守護。
此外，金融不只牽動人們生活和社會經濟的走向，還能成為守護土地的力量。永豐藉由多項創新專利、數位科技，落實綠色金融，並致力提升臺灣民眾的金融素養與知識，以金融賦能，提供更快速、便利、簡單的理財管道，讓金融服務更貼近民眾生活，同時透過環境永續與公益行動，為社會創造更多價值。
展場中人氣最旺的市集攤位，則詮釋翻轉是帶來美好成果的必要過程。不管飲食、農作、健康或事業各種領域，都必須透過翻攪、翻新、翻修、翻身等，產出美好作品與嶄新風貌。在「永豐翻轉特展」中，邀請20攤翻轉市集，從風格飲食和友善選品，以及永豐基金會合作的社企小店，邀請民眾感受翻轉的創新魅力，以及品味小店背後的動人故事。
金融與我們的生活息息相關，金融的力量可以創造出多重可能！在邁向百年的路上，永豐金控將持續跨域結伴，串起土地與人的友善循環，發揮更多正向能量。《永豐75 Cheer Five！》翻轉特展於11月17日至19日在華山1914文創園區4B館1-2樓舉行，歡迎親臨現場，與永豐一起「翻轉金融 共創美好生活」。
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