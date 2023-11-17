▲右中腹痛常見原因？醫：除了腸道，也要注意膽、腎等器官。

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王威傑醫師指出，右中腹所含有的器官，除了大腸和小腸以外，也包含了膽囊、腎臟、輸尿管等。若出現腹痛，原因除了可能是腸炎、腸脹氣、便秘、憩室炎等腸道問題之外，也可能是腎積水、泌尿結石、感染、發炎等。少數的膽囊炎、俗稱皮蛇的帶狀皰疹、肌肉筋膜或肋骨形成發炎也都可能在此發生形成疼痛。
腸道相關問題：右中腹的大腸處於前端，雖然此處相較腸道末端的乙狀結腸而言便秘情況較少，但還是可能出現便秘。腸炎、腸脹氣、憩室炎等腸道疾病也都可能發生。
泌尿系統結石、感染、發炎：右中腹泌尿系統的輸尿管和腎臟，若是出現結石或是受到感染而發炎也會疼痛，例如較常聽到的「腎盂腎炎」，疼痛也常見以腰痛、背痛呈現。此情況因女性尿道較短，會相較男性更容易受感染。
少數的膽囊炎：膽囊出現疼痛，大多和飲食有關，像是太油太膩等不良的飲食習慣就容易造成膽囊負擔，長期下來可能出現膽結石，形成阻塞，引起膽囊炎、胰臟炎等。而膽囊疼痛常見會出現在右上腹，不過也有少數是在右中腹出現。
俗稱皮蛇的帶狀皰疹：帶狀皰疹和水痘是同一種病毒，水痘病毒於體內未完全清除，會潛伏於神經，當人體免疫力低下時便會發作，沿著神經節蔓延形成神經痛，右中腹也是常見出現的位置之一。
右中腹痛當下該怎麼辦？醫教應對方法，可先嘗試禁食。
能做的大多和飲食有關？王威傑醫師表示，右中腹所出現的疼痛，民眾可嘗試自行改善的，多和膽囊、腸道等較輕微的飲食問題有關，因此建議可以先嘗試減少進食，或是停止進食4-5小時，看是否能夠改善。另也可以輕揉腹部，嘗試能否解除便秘或脹氣。
其他建議方式：其他改善方式也可嘗試有助緩解疼痛的薄荷油，或是貼布型的消炎止痛藥。貼布型的消炎止痛藥的藥效範圍較小、較局部，可幫助緩解特定位置疼痛，同時不會像口服型消炎止痛藥的藥效較廣而可能影響全身或增加腸道負擔，因此出現腹痛時若要使用家庭常備用藥，會建議以此進行。
右中腹痛遲遲無法改善？醫指３情況早檢查別再拖！
較嚴重的症狀：盡早檢查王威傑醫師表示，右中腹雖然涵蓋腸道，但腹痛未必就和飲食有關。提醒若是出現噁心、嘔吐、發燒，通常代表情況正在惡化、或是比原本預期的還嚴重，盡早就醫檢查為佳。像是泌尿系統感染的腎盂腎炎，其中一個常見症狀就包括發燒。
更嚴重情況、高危族群：盡速就醫若是腹痛無法忍受、無法判斷腹痛原因，或是發燒超過３天、腹痛達到７天以上已經形成慢性腹痛，以及有心血管疾病、糖尿病、年紀大於80歲、曾經有泌尿結石等高危險病史者，或是近日有進行腹腔手術，還有出現水泡或紅疹、出現血尿或尿量減少，這些族群都應停止觀察並盡速就醫。
危險徵兆：即刻就醫若腹痛出現了更多其他不尋常的危險症狀，包括按壓肚子後會更痛的腹部反彈痛、腹壁僵硬、意識模糊、脫水、血壓降低、喘、血便、皮膚或眼白泛黃的黃疸，以及痛到背後去，這些情況都應即刻就醫、不可拖延。
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