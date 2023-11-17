▲錢不夠用、青春流逝體力衰　女性這2大人生階段最憂鬱

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憂鬱前3大主因在1117份的調查問券統計中顯示，以年齡層來看，年輕世代（29歲以下）對「自我認同」最困擾，尤其是19歲以下青少女41% 因自我認同感到憂鬱；中青世代（30-49歲）對「經濟壓力」最有感、橘世代（50歲以上）則受「健康」因素影響最大。
50歲以上：健康
30-49歲：經濟壓力
29歲以下：自我認同
2成女性憂鬱不敢說 3成年輕族群不肯說調查數據顯示，女性憂鬱時有4成受訪者絕對不會讓父母知道（42.3%）；有2成女性憂鬱時不會說，其中19歲以下族群最明顯的是，有3成年輕族群不願意讓人知道。另外，女性憂鬱時最希望「伴侶」陪伴，其次為「閨密」；而19歲以下族群則以「都不要人陪伴」最多（35.29%），引起關注。
另外，女性最愛的兩大減壓法為「運動」和「找人聊」，但各年齡層減壓方式大不同；橘世代（50歲以上）最愛「運動」減壓、20-49歲女性偏好「找人聊」、19歲以下女性最愛「聽音樂」舒壓。而女性偏好的3大憂鬱治療法則分別為「心理諮商」、「自然療法」和「看西醫」。
陪伴憂友重點「3不3要」根據調查結果，女性憂鬱時最希望「伴侶」和「閨密」陪伴，諮商心理師吳孟眞建議陪伴有「3不3要」原則：
不要簡化處境
不要急著下論斷
不急著給建議
要有傾聽的耐心
要試圖更多理解
要找資源協助
諮商心理師吳孟眞建議，學會正確的陪伴方式，可提供憂鬱症憂友心理支援，也可以避免踩雷，反將對方越推越遠，「很多人為了儘快使對方情緒緩和下來，而用『別想太多』、『其實沒那麼嚴重』等話語來回應，其實並不是最適當的反應；還沒有完全理解就給予建議，也只會讓對方覺得你不懂她，比較恰當的回應是『有沒有什麼是我可以為你做的？』。多聆聽、多理解，會讓對方感覺自己不孤單。如果發現對方憂鬱情緒持續一段時間沒改善，建議除了找支持系統（家人、朋友的幫忙），也可尋求專業的心理諮商或身心科的協助。」
戴愛玲擔任忘憂大使 讓愛9.999肯愛協會秘書長蘇禾表示，有鑑於年輕世代憂鬱時不願意或不敢讓人知道，在此鄭重呼籲年輕族群善用科技心理諮商工具，可以利用線上或APP尋求心理諮商；而中青世代最希望伴侶陪伴，呼籲伴侶可以多協助日常家務，提供心靈支援與減輕勞務負擔，不失為有效方式；另外也呼籲橘世代的憂友可透過社交式運動，利用運動與人際互動，提升身心健康。他邀請大眾參加「陪伴天使計畫」，完成3階段培訓即可擔任志工，幫助更多憂友走出內心黑暗，走向海闊天空。
主辦單位台北市珍愛扶輪社社長何文玉表示，珍愛社除了積極推動計畫執行，全體社友也完成了第一階段的陪伴天使學習，更拋磚引玉率先捐款新台幣22萬與本計畫專款專用。本次「讓愛9.999讓我陪你999」的公益活動，期待社會大眾支持參與。計畫更邀請「鐵肺歌后」戴愛玲擔任忘憂大使，獻聲公益主題曲《你是我心中的音符》，用溫暖的歌聲呼籲大眾一起加入陪伴忘憂的行列。
公益歌曲《你是我心中的音符》MV
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59866
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