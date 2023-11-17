特企／高雄山茶野放南港茶博會　喝出高雄的生態多樣性

山豬、山羌、獼猴、穿山甲、食蟹獴等野生動物是高雄山茶茶園常客，高雄山茶屬常綠喬木，多數種植在坡度陡峭的山林間，施肥噴藥不易，因此成為野生動物的天堂，茶農時常看見野生動物在茶園覓食、玩耍。拿普原生茶有機茶園是高雄寶山地區第一家通過有機驗證的台灣原生茶種山茶茶園，亦通過具友善農場生態保育指標的「綠色保育標章」驗證。除此之外，參展的湧泉茶業、恬園咖啡莊園也因茶園生態豐富，兼顧生態與生產，獲得「綠色保育標章」陸域棲地的認可。
具有機標章的哈娜谷原生野山茶工坊以自然農法、無毒野放管理茶園，蟲草共生維持自然林相，生態豐富多樣，手工製茶，產量稀少，今年與五星級酒店合作推出聯名下午茶，經主廚以精湛手法融入甜點，創造山茶的另一種面貌。
本次於「台灣國際茶業博覽會」展出榮獲國內外獎項肯定的高雄山茶品牌。六龜區新發社區發展協會的原生山茶「長韻碧玉茶」、「醇香紅寶茶」及「葉香白鑽茶」榮獲iTi國際風味評鑑獎；欣園製茶在ITCE 國際茶品鑑大會現代感官品評科學品鑑下，從國內外81 款各類茶品中脫穎而出，榮獲推薦獎章；拿普原生茶有機茶園獲得「六龜山茶評鑑」紅茶組最佳香氣獎；哈娜谷原生野山茶工坊獲得「野生山茶評鑑」綠茶第一名及青茶第二名。
高市府農業局表示，高雄山茶在山林間自然生長，日夜吸收環境精華，風味獨特、多元。過往因栽培、採摘不易，產量極為珍稀，據傳曾是進貢日本皇室的極品茶。本次由高雄茶農於「台灣國際茶業博覽會」推廣高雄山茶，提供消費者接近產地的機會，邀請民眾於11/17（五）至11/20（一）期間前往南港展覽館「台灣國際茶業博覽會」品嚐純淨天然的高雄山茶。
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